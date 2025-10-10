Διακόσμηση 10.10.2025

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα
Απλά βήματα για να προστατέψεις τον κήπο σου από το ψύχος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Φροντίζεις όλο το καλοκαίρι τα φυτά σου για να είναι γεμάτα ζωή και χρώμα, όμως, μόλις έρθει ο χειμώνας, νιώθεις ότι όλη σου η προσπάθεια μαραίνεται μαζί με τα πεσμένα φύλλα. Υπάρχουν όμως μερικά απλά βήματα, που επιβεβαιώνουν οι ειδικοί, και μπορείς να κάνεις τώρα, ώστε τα πολυετή φυτά σου να ξεκουραστούν σωστά και την άνοιξη να ανθίσουν ξανά πλούσια.

Η Nicole Johnsey Burke, κηπουρός και CEO της Gardenary Inc., εξηγεί ότι αυτή την περίοδο τα πολυετή φυτά πρέπει να μπαίνουν σε «χειμερία νάρκη» και να μην παράγουν νέα, ευαίσθητα φύλλα που θα παγώσουν με το κρύο.

Pinterest.com

«Στον δικό μου κήπο, φροντίζω τα φυτά να μειώνουν σταδιακά τη δραστηριότητά τους όσο πέφτει η θερμοκρασία», λέει. «Το μυστικό είναι ο σωστός χρόνος και η γνώση των αναγκών κάθε φυτού.» Αν προτιμάς να μην ασχολείσαι πολύ, η Burke έχει καλά νέα: «Με καλή γη και ένα στρώμα πλούσιου κομπόστ, τα περισσότερα ανθεκτικά πολυετή θα τα καταφέρουν μόνα τους.» Όμως, αν θες να βεβαιωθείς για έναν πλούσιο και υγιή κήπο την άνοιξη, δες τι ακόμα μπορείς να κάνεις.

1. Μείωσε τη λίπανση

Σταμάτα τη λίπανση! «Αυτή την εποχή δεν θέλεις να ενθαρρύνεις την παραγωγή νέων, τρυφερών φύλλων που θα παγώσουν με την πρώτη παγωνιά», εξηγεί η Burke. Αντί γι’ αυτό, εστίασε στη βελτίωση του εδάφους, ώστε να δώσεις στα φυτά αυτά που χρειάζονται χωρίς να τα πιέζεις υπερβολικά. Η ίδια προτιμά φυσικές λύσεις, όπως κομπόστ από σκουλήκια, φύλλα ή κόκκους καφέ.

2. Πότισε τη σωστή στιγμή

«Αυτό είναι ένα απλό αλλά πολύ αποτελεσματικό κόλπο», λέει η Burke για το πότισμα πριν την παγωνιά. «Το υγρό χώμα κρατά τη θερμότητα καλύτερα από το στεγνό. Όταν η θερμοκρασία πέφτει τη νύχτα, η υγρασία λειτουργεί σαν μπαταρία που απελευθερώνει ζέστη και προστατεύει τις ρίζες.» Δεν θα σταματήσει μια πολύ σκληρή παγωνιά, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά για τα φύλλα μετά από μια ελαφριά παγωνιά. Φρόντισε το χώμα να είναι νωπό, όχι λασπωμένο.

Αυτό είναι το φυτό που θεωρείται «γρουσούζικο» στο σπίτι σύμφωνα με το Feng Shui
Pinterest.com

3. Κλάδεψε μόνο ό,τι χρειάζεται

Μπορεί να σου φαίνεται δελεαστικό να κλαδέψεις πολύ, αλλά είναι καλύτερο να περιμένεις μέχρι χειμώνα ή άνοιξη. «Τα παλιά φύλλα λειτουργούν σαν μόνωση για το φυτό και προσφέρουν τροφή στα πουλιά», λέει η Burke. Μόνο αν υπάρχει ασθένεια ή ξερό τμήμα, αφαίρεσέ το. «Η φύση έχει τον ρυθμό της, και μερικές φορές το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν.»

4. Προστάτευσε τις ρίζες σωστά

Για τα διακοσμητικά φυτά, ειδικά αυτά που φυτεύεις στο χώμα, βάλε μια στρώση από φυλλοσκέπαστρο (mulch) μετά την πρώτη δυνατή παγωνιά. Αυτό βοηθάει τις ρίζες να μη κρυώσουν απότομα και τις προστατεύει από τις μεγάλες αλλαγές της θερμοκρασίας. Μην βάλεις το κάλυμμα πολύ νωρίς γιατί μπορεί να κρατήσει μέσα ζέστη και υγρασία και να προκαλέσει αρρώστιες στα φυτά. Για τα λαχανικά, καλύτερα να μην βάλεις φυλλοσκέπαστρο, αλλά λίγη φρέσκια και πλούσια κομπόστ, γιατί το ξύλο μπορεί να τραβήξει άζωτο από το χώμα και να τα στερήσει από θρεπτικά συστατικά.

5. Ετοίμασε καλύμματα για παγωνιά

«Δεν χρειάζονται όλα τα φυτά κάλυμμα, αλλά πολλά ωφελούνται», λέει η Burke. Μόλις οι νυχτερινές θερμοκρασίες πέσουν κοντά στους 0°C, σκέψου να καλύψεις τα πιο ευαίσθητα φυτά, όπως μαρούλια, μυρωδικά και πιπεριές. Για πιο σκληρές παγωνιές (κάτω από -2°C), καλό είναι να στρώσεις μια μεμβράνη  και πάνω ένα λεπτό σεντόνι ή μουσαμά. Προσοχή να αφήσεις κενό αέρα ανάμεσα στο φυτό και το κάλυμμα, ενώ μπορείς να χρησιμοποιήσεις στεφάνια ή καλάθια ώστε να μη φεύγει ο αέρας και να μη πιέζεται το φυτό.

6. Φρόντισε ιδιαίτερα τα φυτά σε γλάστρες

Αν τα φυτά σου είναι κυρίως σε γλάστρες, τότε η φροντίδα είναι λίγο διαφορετική. Η Burke προτείνει να μπουν μέσα στο σπίτι τα πιο ευαίσθητα (όπως το δεντρολίβανο και οι πιπεριές) πριν την πρώτη σκληρή παγωνιά, για να προστατευτούν οι ρίζες. «Ακόμα και ένα γκαράζ ή ένας κλειστός εξώστης μπορεί να βοηθήσει, αρκεί να έχει φως και θερμοκρασία πάνω από το μηδέν», λέει. Για τα πιο ανθεκτικά, καλό είναι να τα μαζέψεις κοντά σε έναν προστατευμένο τοίχο ή γωνιά, να τα τυλίξεις για μόνωση, και να τα βάλεις πάνω σε αφρώδες υλικό ή άχυρο, ώστε το κρύο να μη μπαίνει από κάτω. Όπως λέει και η ίδια: «Καλύτερα να προλάβεις, παρά να μετανιώσεις!».

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

διακόσμηση προστασία φυτά χειμώνας
