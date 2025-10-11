4+1 underrated σειρές στο Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζει να τις δεις

Ανακάλυψε 5 εξαιρετικές σειρές του Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζουν 100% το χρόνο σου

Το Netflix είναι γεμάτο σειρές, τόσο πολλές που μερικές πραγματικά καλές περνάνε απαρατήρητες. Μπορεί να μην έγιναν ποτέ viral, να μην είχαν εκατομμύρια προβολές ή memes στο TikTok, αλλά κρύβουν εξαιρετικές ιστορίες, δυνατές ερμηνείες και ατμόσφαιρα που σε καθηλώνει.

Αν έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια ή ψάχνεις κάτι λίγο διαφορετικό για να «κολλήσεις», τότε αυτές οι 4+1 υποτιμημένες σειρές αξίζουν σίγουρα μια θέση στη λίστα σου.

1. The OA

Είδος: Sci-Fi / Μυστήριο / Δραματικό

Σεζόν: 2

Διάρκεια: 1 ώρα ανά επεισόδιο

Η OA είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες σειρές που έχει βγάλει ποτέ το Netflix. Ξεκινά με την επιστροφή μιας κοπέλας που είχε εξαφανιστεί για χρόνια και ξαφνικά εμφανίζεται… βλέποντας, ενώ πριν ήταν τυφλή. Από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι που μπλέκει τον ρεαλισμό με το υπερφυσικό, την επιστήμη με τη μεταφυσική και την ανθρώπινη ψυχολογία με τη φαντασία. Δεν είναι για όλους αλλά αν σου αρέσουν οι «ψαγμένες» σειρές που δεν σου δίνουν όλες τις απαντήσεις με τη μία, θα τη λατρέψεις.

2. Maniac

Είδος: Sci-Fi / Ψυχολογικό / Μαύρη κωμωδία

Σεζόν: 1 (Μίνι σειρά)

Πρωταγωνιστούν: Emma Stone, Jonah Hill

Μια μίνι σειρά που πιθανόν δεν πήρε ποτέ την προσοχή που της άξιζε. Η Maniac διαδραματίζεται σε μια εναλλακτική πραγματικότητα και ακολουθεί δύο αγνώστους που συμμετέχουν σε μια παράξενη φαρμακευτική δοκιμή. Όμως, τίποτα δεν πάει όπως το περιμένουν. Είναι ιδιαίτερη, έξυπνη, με ονειρική αισθητική και σενάριο που μιλά για τη μοναξιά, την ψυχική υγεία και την ανάγκη για σύνδεση.

3. Mindhunter

Είδος: Αστυνομικό / Ψυχολογικό θρίλερ / Δραματικό

Σεζόν: 2

Διάρκεια: 1 ώρα ανά επεισόδιο

Πριν γίνουν μόδα οι true crime σειρές, υπήρχε το Mindhunter. Τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και ακολουθεί δύο πράκτορες του FBI που ξεκινούν να μελετούν τη συμπεριφορά των κατά συρροή δολοφόνων και ουσιαστικά δημιουργούν τον όρο «serial killer». Σκηνοθεσία από τον David Fincher (Fight Club, Gone Girl), ρεαλιστική αφήγηση, καθηλωτικό σασπένς χωρίς φθηνά κόλπα. Είναι από τις σειρές που σου μπαίνουν στο μυαλό.

4. The End of the F*ing World**

Είδος: Μαύρη κωμωδία / Δράμα

Σεζόν: 2

Διάρκεια: 20 λεπτά ανά επεισόδιο

Δύο έφηβοι το σκάνε από το σπίτι τους και ξεκινούν ένα ταξίδι που αρχικά μοιάζει με εφηβική επανάσταση, αλλά σύντομα μετατρέπεται σε κάτι βαθύτερο, και πιο σκοτεινό. Ένα αγόρι που πιστεύει πως είναι ψυχοπαθής και μια κοπέλα γεμάτη οργή μπλέκονται σε μια σειρά από απρόβλεπτες καταστάσεις. Σύντομη, έντονη, καλογυρισμένη σειρά, με έναν ιδιόρρυθμο συνδυασμό χιούμορ και συναισθηματικού βάθους.

5. Russian Doll

Είδος: Μυστήριο / Χιούμορ / Υπαρξιακό

Σεζόν: 2

Διάρκεια: 30 λεπτά ανά επεισόδιο

Μια γυναίκα πεθαίνει… και ξαναξυπνά στην ίδια μέρα. Και αυτό συμβαίνει ξανά και ξανά. Όχι, δεν είναι Groundhog Day, είναι πιο σκοτεινό, πιο φιλοσοφημένο και γεμάτο ανατροπές. Η σειρά παίζει με την έννοια του χρόνου, της αυτογνωσίας και των επιλογών. Είναι έξυπνη, πρωτότυπη και με την εξαιρετική Natasha Lyonne στον πρωταγωνιστικό ρόλο, καταφέρνει να κάνει το «loop» συναρπαστικό.

Μπορεί λοιπόν οι παραπάνω σειρές να μη βρίσκονται στην πρώτη σελίδα του Netflix ή στις Top 10 λίστες, αλλά είναι διαμάντια που αξίζουν το χρόνο σου. Αν αναζητάς κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, δώσε τους μια ευκαιρία και ίσως ανακαλύψεις την επόμενη αγαπημένη σου.

