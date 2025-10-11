Screen News 11.10.2025

Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven

Η χρυσή εποχή των ληστειών επιστρέφει, με πρωταγωνιστές τους Bradley Cooper και Margot Robbie μαζί με ένα λαμπερό καστ και φόντο την Ευρώπη των ’60s
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Oι «Ocean’s» ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά με τον Bradley Cooper και τη Margot Robbie να ηγούνται του prequel. Ο ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμπρωταγωνιστήσει δίπλα στη Margot Robbie σε μια ταινία που θα διαδραματίζεται χρονικά πριν από το «Ocean’s Eleven» του Steven Soderbergh, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001 και αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα films όλων των εποχών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα ταινία, που αναμένεται να διαδραματίζεται στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1960, θα αφηγείται τα γεγονότα που προηγήθηκαν του γνωστού σχεδίου της συμμορίας που έκλεψε εκατομμύρια από καζίνο του Λας Βέγκας. Σκηνοθέτης της παραγωγής θα είναι ο Lee Isaac Chung, γνωστός από το πρόσφατο «Twisters», ο οποίος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία από τον Jay Roach, που αρχικά είχε συνδεθεί με το πρότζεκτ. Το σενάριο υπογράφει η Carrie Solomon, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δίνει στην ταινία έναν ρετρό, κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, με άρωμα από τα ευρωπαϊκά θέρετρα των ’60s.

Η παραγωγή του prequel πραγματοποιείται υπό τη σκιά μιας μακράς κινηματογραφικής κληρονομιάς. Το «Ocean’s Eleven» του Steven Soderbergh με πρωταγωνιστές τους George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon και Julia Roberts αποτέλεσε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, αποφέροντας δύο ακόμη συνέχειες, τα «Ocean’s Twelve» (2004) και «Ocean’s Thirteen» (2007). Οι ταινίες αυτές με τη σειρά τους βασίστηκαν στο κλασικό «Ocean’s 11» του 1960, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν πέντε μέλη του θρυλικού Rat Pack του Frank Sinatra.

www.imdb.com

Η κινηματογραφική συνέχεια του franchise δεν σταματά εδώ, αφού το 2018 το «Ocean’s Eight» παρουσίασε μια νέα, γυναικεία εκδοχή της ιστορίας με πρωταγωνίστριες τις Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway και Rihanna. Παράλληλα, ο George Clooney αποκάλυψε πρόσφατα ότι αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του «Ocean’s Fourteen» με τους Brad Pitt, Matt Damon και Julia Roberts μέσα στο επόμενο έτος. Αν και ο τίτλος του νέου prequel δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, η αναμονή γύρω από το πρότζεκτ είναι έντονη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

