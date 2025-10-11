Screen News 11.10.2025

Οι top 10 horror ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

conjuring
Ο κινηματογραφικός τρόμος στα καλύτερά του, εφιάλτες που δεν ξεχνιούνται, σκηνές που σε στοιχειώνουν και σκηνοθέτες που έγραψαν ιστορία
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο τρόμος στον κινηματογράφο δεν είναι απλώς ένα είδος, είναι ένας καθρέφτης της συλλογικής μας ψυχολογίας. Αντικατοπτρίζει τις φοβίες κάθε εποχής, από τη θρησκευτική δεισιδαιμονία των ’70s, ως την ψυχολογική αστάθεια και την κοινωνική ανησυχία των σύγχρονων χρόνων. Οι σπουδαίες ταινίες θρίλερ δεν στηρίζονται μόνο στα εφέ ή στις κραυγές, χτίζουν ατμόσφαιρα, παίζουν με τη σιωπή, αφήνουν τον θεατή να συμπληρώσει μόνος του το εφιαλτικό κενό.

Ακολουθούν 10 ταινίες που σημάδεψαν την ιστορία του είδους και καθόρισαν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κινηματογραφικό φόβο. Δέκα ιστορίες που συνεχίζουν να προκαλούν ρίγος, όχι μόνο για όσα δείχνουν, αλλά κυρίως για όσα υπαινίσσονται.

shinning
IMDB

Διάβασε επίσης: Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα

The Exorcist (1973)

Η πιο διαβόητη ταινία τρόμου όλων των εποχών. Μια δωδεκάχρονη κοπέλα πέφτει θύμα δαιμονικής κατοχής και δύο ιερείς προσπαθούν να την εξορκίσουν, παλεύοντας με το ίδιο το Κακό. Ο William Friedkin συνδύασε τη θρησκευτική μεταφυσική με τη ρεαλιστική φρίκη, δημιουργώντας ένα σοκ που επηρέασε γενιές θεατών.

The Shining (1980)

Ένας συγγραφέας απομονώνεται με την οικογένειά του σε ένα ξενοδοχείο στα χιονισμένα βουνά και σταδιακά χάνει τα λογικά του. Ο Stanley Kubrick μεταμορφώνει το έργο του Stephen King σε μια ψυχολογική καθόδο στην παράνοια, ενώ η ερμηνεία του Jack Nicholson γίνεται εμβληματική.

Hereditary (2018)

Μετά τον θάνατο της γιαγιάς, μια οικογένεια αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα και ολοένα πιο σκοτεινά γεγονότα. Ο Ari Aster σκηνοθετεί έναν σπαρακτικό τρόμο γύρω από την απώλεια, την ενοχή και την οικογενειακή κληρονομιά, προσφέροντας ένα από τα πιο ανατριχιαστικά φινάλε της δεκαετίας.

The Conjuring (2013)

Οι ερευνητές παραφυσικών φαινομένων Ed και Lorraine Warren καλούνται να βοηθήσουν μια οικογένεια που στοιχειώνεται από δαιμονική παρουσία. Με προσεγμένη σκηνοθεσία και vintage αισθητική, ο James Wan αναβιώνει το πνεύμα του κλασικού τρόμου με άψογο ρυθμό και ατμόσφαιρα.

The Ring (2002)

Μια δημοσιογράφος ερευνά μια καταραμένη βιντεοκασέτα που προκαλεί τον θάνατο επτά ημέρες μετά την προβολή της. Το αμερικανικό remake του ιαπωνικού «Ringu» φέρνει τον αστικό μύθο στον 21ο αιώνα και μετατρέπει το video tape σε φετίχ του τρόμου.

Paranormal Activity (2007)

Ένα νεαρό ζευγάρι τοποθετεί κάμερες στο σπίτι του για να καταγράψει ανεξήγητους θορύβους τη νύχτα. Το αποτέλεσμα είναι μια «ανεπεξέργαστη» ταινία τρόμου που αποδεικνύει πως ο φόβος γεννιέται από την απλότητα και την προσμονή.

Get Out (2017)

Ένας νεαρός άνδρας επισκέπτεται τους γονείς της συντρόφου του και ανακαλύπτει μια τρομακτική πλεκτάνη που κρύβεται πίσω από την πρόσοψη της ευγένειας. Ο Jordan Peele συνδυάζει κοινωνική σάτιρα και ψυχολογικό τρόμο σε ένα φιλμ που επανεφηύρε το είδος.

The Babadook (2014)

Μια μητέρα παλεύει με τη θλίψη και την εξάντληση, όταν ένα παιδικό βιβλίο φέρνει στη ζωή ένα εφιαλτικό πλάσμα. Ο «Babadook» λειτουργεί ως αλληγορία για το πένθος και την ψυχική φθορά, προσφέροντας έναν συγκινητικά ανθρώπινο τρόμο.

The Witch (2015)

Στον 17ο αιώνα, μια οικογένεια εξορίζεται από την κοινότητά της και καταφεύγει στα όρια ενός σκοτεινού δάσους, όπου η πίστη και η λογική καταρρέουν. Ο Robert Eggers δημιουργεί ένα αργό, υποδόριο θρίλερ για τη γέννηση του φόβου και την παρακμή της αθωότητας.

Midsommar (2019)

Μια παρέα Αμερικανών ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο σουηδικό φεστιβάλ για να ζήσει μια εμπειρία πολιτισμού, μόνο που ο ήλιος δεν δύει ποτέ και οι τελετές γίνονται ολοένα πιο απάνθρωπες. Ο Ari Aster επιστρέφει με έναν φωτεινό εφιάλτη, όπου η ομορφιά και η φρίκη συνυπάρχουν.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ταινίες τρόμου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven

Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven

11.10.2025
Επόμενο
Η Taylor Swift ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

Η Taylor Swift ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

11.10.2025

Δες επίσης

Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven
Cinema

Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven

11.10.2025
4+1 underrated σειρές στο Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζει να τις δεις
Cinema

4+1 underrated σειρές στο Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζει να τις δεις

11.10.2025
Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ
Cinema

Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ

10.10.2025
Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!
Cinema

Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!

10.10.2025
The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο
Cinema

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο

10.10.2025
Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Cinema

Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

10.10.2025
Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες
Cinema

Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες

10.10.2025
Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles
Cinema

Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles

10.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

09.10.2025
Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα
Cinema

Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα

09.10.2025
Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer
Cinema

Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer

09.10.2025
Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!
Cinema

Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!

09.10.2025
H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού
Cinema

H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού

08.10.2025
Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία
Cinema

Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία

08.10.2025
Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone
Cinema

Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

08.10.2025
Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος
Cinema

Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος

08.10.2025
5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων
Cinema

5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων

08.10.2025
Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007
Cinema

Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007

07.10.2025
Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote
Cinema

Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote

07.10.2025
Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10
Cinema

Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10

07.10.2025
Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»
Cinema

Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»

06.10.2025