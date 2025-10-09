Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα

Η νέα ταινία της Pixar φέρνει ξανά κοντά τους δύο εμβληματικούς πρωταγωνιστές, με μια ιστορία γεμάτη συγκίνηση, δράση και... πολλούς Buzz Lightyear

Ο Tim Allen επιβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει ως η φωνή του Buzz Lightyear στο επερχόμενο «Toy Story 5», ενώ αποκάλυψε πως θα ξανασμίξει με τον Tom Hanks, τη φωνή του Woody, σε μια ιστορία που υπόσχεται να συγκινήσει παλιούς και νέους φίλους της ταινίας.

Ο διάσημος ηθοποιός, που δάνεισε για πρώτη φορά τη φωνή του στον Buzz Lightyear το 1995 στην ταινία «Toy Story» της Pixar, αποκάλυψε ότι η νέα ταινία θα επικεντρώνεται στην Jessie, την αγαπημένη καουμπόισσα που υποδύεται η Joan Cusack. Ωστόσο, όπως είπε, θα δούμε και πολύ Buzz Lightyear, και μάλιστα σε πολλές εκδοχές του. «Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος Buzz», δήλωσε ο Tim Allen. «Υπάρχει λόγος που υπάρχουν εκατό εκδοχές μου σε μια ξεχωριστή ιστορία, και έχω την ευκαιρία να τους υποδυθώ όλους. Περνάω φανταστικά».

Διάβασε επίσης: Οι Simpsons κάνουν κινηματογραφικό comeback 20 χρόνια μετά

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι, παρόλο που η Pixar προτιμά οι ηθοποιοί να ακολουθούν πιστά το σενάριο, ο ίδιος δεν αντιστέκεται πάντα στον αυτοσχεδιασμό. «Δεν τους αρέσει όταν αυτοσχεδιάζεις», είπε χαμογελώντας. «Σου λένε “Α, αυτό ήταν αστείο, τώρα πρέπει να ξαναγράψουμε όλη αυτή τη σκηνή”».

Αναφερόμενος στη συναισθηματική δύναμη της σειράς, ο Tim Allen θυμήθηκε πόσο δύσκολο ήταν να ηχογραφήσει τις τελευταίες ατάκες του «Toy Story 4». «Ο Tom κι εγώ δεν μπορούσαμε καν να τις πούμε ο ένας στον άλλο», εξομολογήθηκε, αναφερόμενος στην εμβληματική τους φράση «Προς το άπειρο…» – «…και ακόμα παραπέρα». «Ήταν τόσο λυπηρό».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης μια αστεία ιστορία για το πόσο αναγνωρίσιμη έχει γίνει η φωνή του Buzz Lightyear. Όπως είπε, ενώ βρισκόταν σε ανελκυστήρα στη Νέα Υόρκη, είδε ένα παιδί να φέρεται άσχημα στη μητέρα του και αποφάσισε να επέμβει… ως Buzz. «Είπα “Μια μέρα εσύ και ο Andy θα κάθεστε γύρω από τη φωτιά”», θυμήθηκε. «Το παιδί πάγωσε. Με κοίταξε τρομαγμένο και φώναξε στη μαμά του “Αυτός ο γέρος κατάπιε τον Buzz Lightyear!”».

Η Pixar δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία κυκλοφορίας για το «Toy Story 5». Ωστόσο, ο Tim Allen διαβεβαίωσε ότι η νέα ιστορία θα είναι, όπως είπε, «μια πραγματικά υπέροχη περιπέτεια» και ότι οι θαυμαστές της σειράς θα ζήσουν άλλη μία δυνατή και συγκινητική εμπειρία μαζί με τους αγαπημένους ήρωες.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού