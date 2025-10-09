TV 09.10.2025

Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται

Η αγαπημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη συνεχίζει να χαρίζει εκπλήξεις 20 χρόνια μετά, αυτή τη φορά με μια απρόσμενη εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη σε ρόλο-έκπληξη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν όχι η πιο αγαπημένη, σίγουρα έχει θέση στην λίστα με τις καλύτερες ελληνικές σειρές και αναφερόμαστε φυσικά στο «Παρά Πέντε» του MEGA, το οποίος φέτος αναμένεται να κάνει reunion. 

20 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, οι φαν συνεχίζουν να ανακαλύπτουν νέες λεπτομέρειες, «κρυμμένες» παρουσίες και μικρές στιγμές που περνούσαν απαρατήρητες και μία από αυτές τις ανακαλύψεις αφορά ένα πρόσωπο που λίγοι είχαν προσέξει, τη Ματούλα Ζαμάνη.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια, πολύ πριν γίνει γνωστή, είχε εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα σε ένα από τα πιο απολαυστικά επεισόδια της σειράς και ειδικότερα στη σκηνή όπου η Αμαλία Αντωνοπούλου (Ζέτα Μακρυπούλια) πραγματοποιεί το όνειρό της να τραγουδήσει σε ένα νυχτερινό κέντρο. Στο πλάνο με τους μουσικούς που τη συνοδεύουν επί σκηνής, ένα πιο προσεκτικό βλέμμα αποκαλύπτει ανάμεσά τους τη Ματούλα Ζαμάνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι μουσικοί που εμφανίζονται τότε στο γύρισμα δεν ήταν απλώς κομπάρσοι, αλλά έπαιζαν πραγματικά ζωντανή μουσική για τις ανάγκες της σκηνής, ώστε να αποδοθεί η αίσθηση ενός αληθινού live. Ανάμεσά τους, λοιπόν, και η Ματούλα Ζαμάνη, η οποία εκείνη την περίοδο έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μουσικής, πριν γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό.


