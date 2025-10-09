Μουσικά Νέα 09.10.2025

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

vertis
Ένας διαγωνιζόμενος σε ρουμανικό ριάλιτι ταλέντων έκλεψε τις εντυπώσεις τραγουδώντας Νίκο Βέρτη, αποδεικνύοντας την απήχηση της ελληνικής μουσικής πέρα από τα σύνορα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια αναπάντεχη στιγμή έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο ενός ρουμανικού τηλεοπτικού σόου. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου δημοφιλούς ριάλιτι ταλέντων, ένας διαγωνιζόμενος επέλεξε να ερμηνεύσει ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του Νίκου Βέρτη, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στην αίθουσα.

Η σκηνή γέμισε με ελληνικό συναίσθημα, καθώς η χαρακτηριστική μελωδία και οι στίχοι του κομματιού κατάφεραν να συγκινήσουν τόσο τους κριτές όσο και το κοινό. Παρότι ο συμμετέχων δεν έχει ελληνική καταγωγή, απέδωσε το τραγούδι με ακρίβεια, σωστό τονισμό και έντονη εκφραστικότητα, κερδίζοντας δικαίως το θερμότερο χειροκρότημα της βραδιάς.

nikos_vertis
https://www.instagram.com/nvertis/

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

Η επιλογή του θεωρήθηκε από πολλούς ως ένδειξη της αυξανόμενης απήχησης που έχει η ελληνική μουσική στην ευρωπαϊκή σκηνή. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι ξένοι καλλιτέχνες επιλέγουν ελληνικά τραγούδια για διασκευές ή εμφανίσεις, αποδεικνύοντας ότι η μεσογειακή ευαισθησία και το πάθος του ελληνικού ήχου ξεπερνούν τα σύνορα.

Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα, η ερμηνεία αυτή θεωρήθηκε μία από τις πιο αυθεντικές στιγμές της σεζόν, ενώ αρκετοί τηλεθεατές έσπευσαν στα social media για να εκφράσουν τον θαυμασμό τους τόσο για τον διαγωνιζόμενο όσο και για τη δύναμη του ελληνικού ρεπερτορίου.

Διάβασε επίσης: Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

μουσική ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

09.10.2025
Επόμενο
Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται

Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται

09.10.2025

Δες επίσης

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025
Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Μουσικά Νέα

Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

09.10.2025
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της
Μουσικά Νέα

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

08.10.2025
Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε
Μουσική

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

08.10.2025
Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special

08.10.2025
Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

08.10.2025
Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή

07.10.2025
Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album
Μουσικά Νέα

Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album

07.10.2025
Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha
Μουσικά Νέα

Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha

07.10.2025
Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025
Μουσικά Νέα

Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025

07.10.2025
Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο
Μουσικά Νέα

Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο

07.10.2025
Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση
Μουσικά Νέα

Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση

07.10.2025
Cult, kitsch και αξεπέραστα: Τα videoclip που έγραψαν ιστορία στα 90’s και 00’s
Μουσικά Νέα

Cult, kitsch και αξεπέραστα: Τα videoclip που έγραψαν ιστορία στα 90’s και 00’s

07.10.2025
Αναβρασμός στο instagram για το ντουέτο-έκπληξη που σκαρώνει η Jisoo
Μουσικά Νέα

Αναβρασμός στο instagram για το ντουέτο-έκπληξη που σκαρώνει η Jisoo

07.10.2025