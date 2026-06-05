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Μουσική 05.06.2026

Olivia Rodrigo x Sabrina Carpenter; Το ενδεχόμενο collab που αναστάτωσε την pop σκηνή

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Η Olivia Rodrigo δεν αποκλείει μια συνεργασία με τη Sabrina Carpenter, ενώ αποκαλύπτει ότι ονειρεύεται να δουλέψει με τις PJ Harvey και Fiona Apple
Πόπη Βασιλείου

Όταν η Olivia Rodrigo μιλά για συνεργασίες, το ενδιαφέρον του κοινού ανεβαίνει αυτόματα, ειδικά όταν το όνομα της Sabrina Carpenter μπαίνει στη συζήτηση. Σε μια νέα συνέντευξή της στο Dazed, η pop star άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής μουσικής συνεργασίας, δείχνοντας μια πιο ώριμη και ήρεμη στάση απέναντι σε ένα θέμα που κάποτε είχε απασχολήσει έντονα τα media και το κοινό.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η Olivia Rodrigo, που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο με το ντεμπούτο της και τη χαρακτηριστική της ικανότητα να μετατρέπει προσωπικά βιώματα σε chart-topping επιτυχίες, ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν ποτέ με τη Sabrina Carpenter. Η απάντησή της ήταν απλή αλλά χαρακτηριστική: «Ω Θεέ, εννοώ είμαι ανοιχτή, είμαι ανοιχτή σε κάθε είδος συνεργασίας», αφήνοντας ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός μελλοντικού μουσικού project μεταξύ τους.

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Το συγκεκριμένο θέμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας το 2021, μετά την κυκλοφορία του «Drivers License». Τότε, οι στίχοι του τραγουδιού είχαν πυροδοτήσει εικασίες για ένα ερωτικό τρίγωνο στη νεαρή pop σκηνή, με τη Sabrina Carpenter να απαντά μουσικά με τα δικά της τραγούδια, όπως το «Skin» και το «Because I Liked a Boy». Σήμερα όμως, η εικόνα φαίνεται διαφορετική, με την Olivia Rodrigo να μιλά με πιο ήρεμο και θετικό τόνο για τη συνάδελφό της, δηλώνοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της στο British Vogue: «Τη θεωρώ υπέροχη. Είμαι πολύ χαρούμενη για όλη την επιτυχία της επίσης».

Η Sabrina Carpenter με το κινηματογραφικό outfit της στο Met Gala 2026.
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Πέρα όμως από το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Sabrina Carpenter, η Olivia Rodrigo αποκάλυψε και τις δικές της μουσικές επιρροές και καλλιτεχνικά όνειρα. Όπως ανέφερε, θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με την PJ Harvey και τη Fiona Apple, δύο καλλιτέχνιδες που, όπως είπε, τη συγκινούν για τον «raw and unfiltered» ήχο τους και την καλλιτεχνική τους ειλικρίνεια.

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Olivia Rodrigo Sabrina Carpenter
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