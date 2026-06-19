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TV 19.06.2026

Grand Hotel: Ένας φόνος, μια σύλληψη, μια μεγάλη ανατροπή

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Από την αποκάλυψη του Ρήγα μέχρι τη δραματική σύλληψη που θα αλλάξει τα πάντα, το Grand Hotel ετοιμάζεται για μια αποκαλυπτική εβδομάδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ευτυχία της Αλίκης και του Πέτρου στη σειρά «Grand Hotel» μοιάζει να κρέμεται από μια κλωστή, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο τους μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη γεμάτο σκοτεινά μυστικά. Ενώ οι δυο τους προσπαθούν να οργανώσουν την πιο όμορφη μέρα της ζωής τους, οι αποκαλύψεις για παλιές δολοφονίες και οι προδοσίες που έρχονται στο φως απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

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Κάθε βήμα προς το μυστήριο φέρνει στο φως πρόσωπα που μέχρι τώρα κρατούσαν τις αποστάσεις τους, αλλά και στοιχεία που δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για αμφιβολίες. Η αγωνία κορυφώνεται, οι σχέσεις δοκιμάζονται και ο δολοφόνος που κρύβεται ανάμεσά τους φαίνεται πως έχει φτάσει στο τέλος της διαδρομής του.

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Δευτέρα 22 Ιουνίου: Η αποκάλυψη που «καίει» τον Ρήγα

Η προετοιμασία για το γαμήλιο δείπνο επισκιάζεται από την απουσία της Φρίντας, με την Αλίκη να παλεύει να την πείσει να επιστρέψει. Παράλληλα, ο Πέτρος επιμένει να δώσει μια νέα ευκαιρία στον Ιορδάνη, δημιουργώντας εντάσεις. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανατροπή έρχεται από τον Άρη και τη Θάλεια, οι οποίοι ανακαλύπτουν στη ντουλάπα του Ρήγα ένα ζευγάρι λερωμένα παπούτσια που τον «δένουν» αδιαμφισβήτητα με τον διπλό φόνο. Η Κυβέλη, νιώθοντας προδομένη από τα ψέματα του συντρόφου της, βλέπει τη σχέση τους να οδηγείται σε οριστική ρήξη.

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Τρίτη 23 Ιουνίου: Ανατροπές και η «βόμβα» του Ιάσονα

Η ημέρα του γάμου πλησιάζει, αλλά οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Ο Βλάσσης βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα για τον φόνο στο μαγαζί του και η Ελένη κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τον σώσει. Την ίδια στιγμή, η Φρίντα επιστρέφει, αλλά η απόφασή της να αναλάβει την υπεράσπιση του Βλάσση δημιουργεί νέα προβλήματα με τον Ιορδάνη. Η απόλυτη ανατροπή έρχεται από τον Ιάσονα, του οποίου η μαρτυρία ενοχοποιεί τη Σοφία για τη δολοφονία της βαρόνης, στρέφοντας το ενδιαφέρον της δικαιοσύνης πάνω της.

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Τετάρτη 24 Ιουνίου: Η ώρα της αλήθειας

Η σύλληψη της Σοφίας καταστρέφει την ψυχολογία της Αλίκης, η οποία καταρρέει λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, αφήνοντας τον Πέτρο να την περιμένει με αγωνία. Η Κυβέλη προσπαθεί να στηρίξει τη Σοφία, ενώ ο Άρης κάνει την πιο κρίσιμη κίνηση: παραδίδει στον αστυνόμο Κομνηνό τα στοιχεία από τον τραπεζικό λογαριασμό του Χατζημήτρου. Μέσα στον φάκελο, ο αστυνόμος εντοπίζει το τελικό στοιχείο που αποκαλύπτει την ταυτότητα του δολοφόνου, οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σύλληψη που θα σοκάρει τους πάντες.

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