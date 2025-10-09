Fashion 09.10.2025

Ξέχνα το μαύρο: Αυτές είναι οι μπότες που φοράνε όλες φέτος

kafe_mpotes
Οι καφέ μπότες πρωταγωνιστούν, αναδεικνύοντας μια διαχρονική κομψότητα μέσα από γήινες αποχρώσεις και πολυτελή υλικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα του φθινοπώρου και του χειμώνα 2025 περιστρέφεται γύρω από έναν πρωταγωνιστή που εκπλήσσει ευχάριστα. Οι αποχρώσεις του καφέ, από το σκούρο σοκολατί μέχρι την καραμέλα και το θερμό ταμπά, αντικαθιστούν το παραδοσιακό μαύρο και προσφέρουν νέα ζωή στα πιο αγαπημένα κομμάτια της γκαρνταρόμπας. Από τσάντες και παντελόνια μέχρι μπουφάν και sneakers, η φετινή σεζόν δοξάζει το καφέ ως τη νέα ουδέτερη απόχρωση που ταιριάζει με όλα. Οι μπότες ακολουθούν δυναμικά αυτή την τάση, με οίκους όπως Hermès, Ralph Lauren και Fendi να προτείνουν εκδοχές που κυμαίνονται από biker μέχρι sleek σχέδια, σε τόνους που θυμίζουν espresso, caffelatte και tobacco.

Η στιλιστική έμπνευση αυτής της τάσης συνδέεται με την Carolyn Bessette Kennedy, τη διαχρονική μούσα των 90s που καθιέρωσε την απλότητα ως συνώνυμο της κομψότητας. Ο συνδυασμός μιας pencil φούστας σε απόχρωση camel με καφέ μπότες με χοντρό τακούνι παραμένει σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα. Το ίδιο ύφος επανέρχεται δυναμικά στο street style των fashion weeks του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι το καφέ έχει κατακτήσει τη θέση του ως η πιο εκλεπτυσμένη εναλλακτική του μαύρου.

kafe_mpotes
https://www.instagram.com/dia.studios/

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το fashion item που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όλα τα catwalks του Παρισιού

Biker μπότες με used jacket και μίνι φόρεμα

Στο φετινό London Fashion Week, οι biker μπότες επέστρεψαν δυναμικά ως το απόλυτο κομμάτι για την ανανέωση του φθινοπωρινού στιλ. Συνδυασμένες με ένα λευκό βαμβακερό slip dress και δύο layers από jackets, το ένα με καρό σχέδιο και το άλλο με used υφή, δημιουργούν ένα look που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα και ελευθερία. Το layering αποκτά νέα διάσταση μέσα από τη μίξη διαφορετικών υφών και αισθητικών, προσδίδοντας ένταση και βάθος σε κάθε εμφάνιση.

kafe_mpotes_street_style
https://www.instagram.com/francescababbi/

Εφαρμοστές μπότες με μίνι φούστα και κάλτσες

Η συλλογή της Miu Miu για το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2025 με 2026 παρουσίασε μπότες που αγκαλιάζουν το πόδι με φυσικότητα και φινέτσα. Η μαλακή δερματίνη και οι κομψές αγκράφες δημιουργούν μια vintage αίσθηση που συνδυάζει θηλυκότητα και δύναμη. Φόρεσέ τες με μίνι φούστα και μάλλινες κάλτσες για ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στην αθωότητα και τη δυναμική παρουσία.

kafe_mpotes_street_style
https://www.instagram.com/taniabyday/

Suede μπότες

Οι suede μπότες στο χρώμα του caffelatte εκφράζουν τη διακριτική πλευρά της πολυτέλειας. Συνδυασμένες με καμπαρντίνα στην ίδια απόχρωση και ένα εφαρμοστό φόρεμα σε βαθύ καφέ, δημιουργούν ένα μονοχρωματικό αποτέλεσμα γεμάτο φινέτσα και ισορροπία.

kafe_mpotes
https://www.instagram.com/sophiekremer/

Chunky μπότες με jeans και hoodie

Για πιο χαλαρές εμφανίσεις, οι chunky μπότες σε φθαρμένο δέρμα με αγκράφες και κορδόνια αποτελούν την ιδανική επιλογή. Φόρεσέ τες μέσα από το τζιν και συνδύασέ τες με ένα hoodie για ένα casual αποτέλεσμα που αποπνέει άνεση και αστική αυτοπεποίθηση.

kafe_mpotes
https://www.instagram.com/kallet.shoes/

Μπότες με χοντρό τακούνι

Στις φετινές πασαρέλες, η βρετανική αισθητική αναδείχθηκε μέσα από κομψούς συνδυασμούς που ισορροπούν ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο. Ένα πουλόβερ σε απόχρωση ελιάς, μια λευκή Α-line μίνι φούστα και ένα σκούρο καφέ trench coat συνθέτουν ένα σύνολο γεμάτο φρεσκάδα και στυλ. Οι μπότες με χοντρό τετράγωνο τακούνι ολοκληρώνουν την εικόνα με σταθερότητα και εκλεπτυσμένη απλότητα.

kafe_mpota
https://www.instagram.com/vincenzo_grillo/

Διάβασε επίσης: Polka dots: To print που έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να χορεύει στον πιο ξέφρενο ρυθμό

