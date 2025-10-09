Fashion 09.10.2025

Αυτό είναι το fashion item που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όλα τα catwalks του Παρισιού

Η λευκή πουκάμισα κυριαρχεί στα catwalks του Παρισιού για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, από κλασικές εκδοχές μέχρι avant-garde πειραματισμούς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η λευκή πουκάμισα είναι ένα κομμάτι που αντέχει στον χρόνο, από τα Μεσαιωνικά χρόνια μέχρι σήμερα, χωρίς ποτέ να χάνει την κομψότητά της. Απλή, ποιοτική και με έναν αέρα διακριτικής αρμονίας, αποτελεί έναν από τους πιο ευέλικτους θησαυρούς κάθε γκαρνταρόμπας. Είναι ταυτόχρονα καμβάς για δημιουργία και ένα κομμάτι που οι σχεδιαστές επαναπροσδιορίζουν ξανά και ξανά. Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η λευκή πουκάμισα κυριάρχησε σε πολλαπλές εκδοχές, αποδεικνύοντας πως το κλασικό μπορεί να γίνει και το πιο φρέσκο trend της σεζόν.

Από τα μίνιμαλ σχέδια μέχρι τις avant-garde ερμηνείες, η λευκή πουκάμισα συνδυάζει άψογα το chic με το casual, συνοδεύει βραδινά looks και πιο επίσημες εμφανίσεις, ενώ οι designers πειραματίζονται με oversized γιακάδες, ασύμμετρα μήκη και long trains που θυμίζουν haute couture. Το απόλυτο κομμάτι της σεζόν 2026 είναι περισσότερο σύγχρονο και φαντασμαγορικό από ποτέ.

Διάβασε επίσης: Miu Miu SS26: Η ποδιά ως σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ

Balenciaga

Στην πρόταση του Balenciaga, η λευκή πουκάμισα αναβαθμίζεται με μια μακριά ουρά που θυμίζει θεατρικό στοιχείο. Το αποτέλεσμα είναι εξίσου εντυπωσιακό με ένα βραδινό φόρεμα, ενώ η αίσθηση drama μετατρέπεται σε μια μορφή εκλεπτυσμένης κομψότητας. Το oversized μήκος και η καθαρή γραμμή δημιουργούν ένα statement που συνδυάζει την κλασική σοφία της πουκάμισας με avant-garde λεπτομέρειες.

Louis Vuitton

Ο οίκος Louis Vuitton επανερμηνεύει τη λευκή πουκάμισα με μεγάλους γιακάδες και όμορφο ντεκολτέ, διατηρώντας τη χαλαρή δομή της δεκαετίας του ’80. Η πρόταση παραμένει casual αλλά με φινέτσα, συνδυάζοντας τη ρετρό αισθητική με μια σύγχρονη αίσθηση πολυτέλειας. Οι γραμμές αγκαλιάζουν το σώμα με ροή και ελευθερία, δίνοντας έμφαση στο effortless chic.

Saint Laurent

Η oversized lavalière δίνει στη λευκή πουκάμισα μια αίσθηση ακαταμάχητης αυτοπεποίθησης και κύρους. Στο catwalk της Saint Laurent, η λεπτομέρεια μετατρέπει ένα κλασικό κομμάτι σε fashion statement με προσωπικότητα και στάση. Η πουκάμισα εδώ δεν είναι απλώς ρούχο αλλά όπλο στιλ, ικανό να προσδώσει χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

Givenchy

Στην πρόταση του οίκου Givenchy, η λευκή πουκάμισα συνδυάζει τη χαλαρότητα με την κομψότητα, συνοδεύοντας τόσο βραδινά όσο και επίσημα looks. Η άψογη εφαρμογή και η προσεγμένη λεπτομέρεια δημιουργούν ένα look που μπορεί να μεταβεί από το city chic στη βραδινή κομψότητα με απλότητα και σιγουριά.

Dior

Η πρόταση της Dior συνδυάζει την αυστηρή σοφία της πουκάμισας με τη φινέτσα μιας γυναικείας μπλούζας. Το αποτέλεσμα είναι καθαρό, ευγενές και ταυτόχρονα απόλυτα μοντέρνο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα του λευκού κομματιού σε κάθε εποχή.

Hermès και Ann Demeulemeester

Η Hermès παίζει με τις υπερθέσεις, δημιουργώντας layering που μετατρέπει τη λευκή πουκάμισα σε κομμάτι δυναμικό και μοντέρνο. Παρομοίως, η Ann Demeulemeester παρουσιάζει μια μεγάλη, ρομαντική εκδοχή που πλησιάζει στη «big sister» της κλασικής πουκάμισας, συνδυάζοντας μήκη και λεπτομέρειες για μια πιο δραματική αλλά κομψή αίσθηση.

Διάβασε επίσης: Valentino-Celine: Από τα φαντασμαγορικά florals στην μινιμαλιστική κομψότητα της άνοιξης 2026

fashion trends Εβδομάδα Μόδας Παρισιού μόδα πουκάμισο
