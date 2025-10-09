Fashion 09.10.2025

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Από το club μέχρι το φεστιβάλ, το adidas Superstar δεν είναι απλώς παπούτσι, είναι το πιο cool safety net που φόρεσες ποτέ
Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Υπάρχουν παπούτσια που τα φοράς γιατί «πάνε με όλα». Και υπάρχουν τα adidas Superstar, που πάνε παντού. Από το πρώτο live που έχασες τη φωνή σου μέχρι το πιο random after που βρέθηκες χωρίς να θυμάσαι ποιος το πρότεινε, αυτό το sneaker ήταν πάντα εκεί – στιλάτο, άνετο και έτοιμο για όλα.

Είναι το είδος του παπουτσιού που δεν φοβάται τίποτα! Ποτό που χύνεται στο dancefloor; Το Superstar γυαλίζει πιο πολύ. Πόδι που πατιέται σε συναυλία; Το shell toe κάνει τη δουλειά. Και όταν όλα γύρω σου μοιάζουν να διαλύονται, εκείνο μένει -καθαρό, σταθερό και κυρίως απίστευτα κουλ χωρίς προσπάθεια.

Edited with Afterlight

Αν έχεις περάσει έστω μία βραδιά με adidas Superstar στα πόδια, ξέρεις ότι δεν είναι απλώς ένα sneaker. Είναι ασπίδα, ταυτότητα και fashion karma μαζί.
Οπότε ναι, μπορεί να ακούγεται υπερβολή, αλλά το shell toe έχει σώσει ζωές (ή τουλάχιστον δάχτυλα ποδιών, ψυχραιμία και outfits).

Κι επειδή τα λέμε μεταξύ μας, δες παρακάτω 7 απόλυτα αληθινές στιγμές που το adidas Superstar σε έσωσε – με στιλ, χιούμορ και zero drama.

1. Στη συναυλία που όλοι ποδοπατιούνταν κι εσύ απλώς χόρευες

Το shell toe δεν είναι τυχαίο. Αυτή η χαρακτηριστική «μύτη» είναι εκεί για να προστατεύει τα δάχτυλά σου από κάθε πιθανό… crowd moment. Ενώ οι γύρω σου έτρεχαν να σωθούν από τα βήματα του ενθουσιασμένου κοινού, εσύ απλώς κούναγες το κεφάλι σου στο ρυθμό, χωρίς ούτε γρατζουνιά.

2. Όταν χύθηκε ποτό στο club και το Superstar απλώς γυάλισε

Αν κάτι μπορεί να επιβιώσει από ποτό, καπνό και dancefloor, αυτό είναι το Superstar. Το δέρμα του καθαρίζεται πιο εύκολα κι από τη συνείδησή σου μετά τις 3 το πρωί. Ένα χαρτομάντιλο, λίγο νερό, και πάλι έτοιμο για φωτογραφία.

3. Στο μετρό όταν πάτησες «κάτι» ύποπτο και το shell toe έκανε τη δουλειά του

Δεν θέλουμε να ξέρουμε τι ήταν. Αλλά ξέρουμε ότι αν δεν φορούσες Superstar, θα το είχες καταλάβει πολύ πιο έντονα. Αυτό το sneaker έχει κυριολεκτικά σχεδιαστεί για να αντέχει τα πάντα (και να σε προστατεύει από τα… πάντα).

4. Όταν σε έσπρωξαν σε club line και πάτησες (κατά λάθος) τον τύπο μπροστά σου

Αν έχεις βρεθεί σε sold-out πάρτι, συναυλίες ή φεστιβάλ, το ξέρεις: όλοι πατούν όλους. Το θέμα είναι ποιος το νιώθει περισσότερο. Με το Superstar, δεν υπάρχει δράμα -ούτε για σένα, ούτε για εκείνον. Κανείς δεν τραυματίστηκε, μόνο λίγος εγωισμός.

5. Όταν χρειάστηκε να τρέξεις πίσω από το λεωφορείο (ή το crush σου)

Δεν υπάρχει πιο σταθερό πάτημα από αυτό του Superstar. Αν έχεις προσπαθήσει να προλάβεις λεωφορείο, uber ή την τελευταία σου ευκαιρία στο φλερτ, το καταλαβαίνεις. Δεν γλιστράει, δεν σε προδίδει, και ναι  δείχνεις ωραίος/α ακόμα και τρέχοντας.

6. Όταν σε κάλεσαν last minute σε φεστιβάλ

Εκεί που όλοι τρέχουν να βρουν «festival look», εσύ ήδη είσαι έτοιμος. Το Superstar πάει με τα πάντα: με denim, φόρμα, φόρεμα, ή ό,τι άλλο θυμηθείς. Και κυρίως: δεν θα χρειαστεί να σκεφτείς δεύτερη φορά αν θα αντέξεις να σταθείς όρθιος για ώρες.

7. Όταν απλώς ήθελες να δείχνεις «εντός φάσης» χωρίς να προσπαθείς

Υπάρχουν sneakers που προσπαθούν να δείξουν cool. Και υπάρχει το Superstar – που είναι cool. Από το hip hop μέχρι την pop, από τη Run DMC μέχρι τα TikTok trends, δεν υπάρχει εποχή που να μην το έκανε δικό της. Και αυτό από μόνο του, σώζει ολόκληρα outfits.

Superstar Moments: Το πιο μουσικό AI Party της σεζόν

Γιατί το Superstar δεν είναι μόνο για τον δρόμο, είναι και για τη σκηνή. Στις 3 Σεπτεμβρίου, η adidas έκανε τη μουσική να ξαναφορέσει τα sneakers της, με ένα all day event γεμάτο μουσική, drinks και άπειρο vibe για όσους αγόρασαν κάτι από τη συλλογή.

Στα decks βρέθηκαν οι Electra, Nick Zisou και το The Pizzaman Project, με τη συνεργασία του Primer Music Festival. Οι καλεσμένοι είχαν printed μπλουζάκια, τα ποτά έρεαν ελεύθερα και –το highlight της μέρας– το AI photobooth που «διάβαζε» το πρόσωπό σου και σου έκανε digital styling με τα apparel & accessories της καμπάνιας.

Το αποτέλεσμα; Ένα photo collage που λάμβανες στο mail σου και αν το ανέβαζες σε story στο Instagram, μπορούσες να διεκδικήσεις VIP tickets.

Και επειδή τα καλά δεν σταματούν εκεί, το Superstar photobooth ταξίδεψε και στο Primer Festival (6–7/09), αυτή τη φορά χωρίς διαγωνισμό, αλλά με το ίδιο vibe και ένα bedazzling corner για να απογειώσεις το festival styling σου.

Το αποτέλεσμα; Ένα φεστιβάλ που έμοιαζε σαν να έχεις μπει εσύ ο ίδιος στην καμπάνια των Superstars. Και κάπως έτσι, αποδεικνύεται ξανά: το shell toe δεν είναι απλώς ένα design – είναι στάση ζωής.

Adidas adidas Superstar shell toe Sneakers αθλητιικά παπούτσια
