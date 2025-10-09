Η Zendaya έκανε το flipped lob το απόλυτο χτένισμα για αυτή τη σεζόν

Με μακρύ καρέ, πλαϊνή χωρίστρα και ελαφρύ γύρισμα στις άκρες, η Zendaya δείχνει γιατί το flipped lob είναι το must-have

Μερικές φορές, ένα μόνο χτένισμα αρκεί για να αλλάξει εντελώς τη διάθεση και το στιλ μας. Η Zendaya, στην πιο πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι, μας έδωσε ακριβώς αυτό το μήνυμα, αποδεικνύοντας πως το flipped lob είναι η απόλυτη τάση που πρέπει να προσέξουμε.

Στο show του οίκου Louis Vuitton, η ηθοποιός συνδύασε ένα ασημί blazer dress με λευκή γούνα και φιόγκους, δημιουργώντας ένα look που θύμιζε editorial μόδας. Τα μαλλιά της, σε μακρύ καρέ με βαθιά πλαϊνή χωρίστρα και ελαφρώς γυρισμένες άκρες, απέδιδαν έναν αέρα ’60s με μοντέρνα ’90s διάθεση, όπως αναφέρει και η hairstylist της, Ursula Stephen.

Το flipped lob έχει τη μαγεία να αναδεικνύει το πρόσωπο και να προσθέτει όγκο χωρίς υπερβολές. Δεν είναι τυχαίο ότι το έχουν ήδη υιοθετήσει διασημότητες όπως η Jennifer Lopez, η Keira Knightley και η Kim Kardashian. Κάθε εμφάνιση επιβεβαιώνει πόσο ευέλικτο και κομψό είναι, ενώ ταυτόχρονα παραμένει πρακτικό για καθημερινό styling.

Αν σκεφτόμαστε να ανανεώσουμε το look μας, αυτό το καρέ προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε effortless στιλ και χαρακτήρα. Είναι ιδανικό για τη φθινοπωρινή σεζόν και ταιριάζει σε κάθε outfit, από casual σύνολα μέχρι πιο εντυπωσιακές βραδινές εμφανίσεις.

