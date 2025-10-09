Ταξίδι 09.10.2025

Από τον Instagrammer μέχρι τον υπναρά: Τα 5 είδη ταξιδιωτών που συναντάς σε κάθε εκδρομή

ταξίδι
Αν έχεις ταξιδέψει με φίλους, θα αναγνωρίσεις σίγουρα αυτά τα 5 alter ego
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δεν έχει σημασία πού πας, είτε πρόκειται για ταξίδι το σαββατοκύριακο σε κοντινό προορισμό, είτε για city break στην Ευρώπη, είτε για road trip χωρίς χάρτη, πάντα, μα πάντα, η παρέα θα αποτελείται από τους… κλασικούς ύποπτους.

Αυτοί οι 5 τύποι ταξιδιωτών κάνουν κάθε εκδρομή αξέχαστη, είτε από τα γέλια, είτε από τα… νεύρα!

Φθινοπωρινά ταξίδια
Pinterest.com

1. Ο «αρχηγός αποστολής»

Αυτός έχει φτιάξει excel με το πρόγραμμα από πριν. Ξέρει τι ώρα φεύγει το πλοίο, πού θα πάτε για φαγητό, έχει κάνει κράτηση στο μουσείο και έχει κατεβάσει offline χάρτες. Αν τον χάσεις, χάνεσαι. Αν όμως είσαι εσύ αυτός… μπράβο σου, αλλά χαλάρωσε λίγο.

2. Ο «δεν έχω ξυπνήσει ακόμα»

Αν η παρέα είναι έτοιμη να ξεκινήσει στις 10:00, αυτός/αυτή ξυπνάει στις 10:15. Αιώνια καθυστέρηση, πάντα με έναν καφέ στο χέρι, και ποτέ χωρίς γκρίνια για το «πόσο νωρίς ξεκινήσατε». Το καλό είναι ότι έχει πάντα vibes… Το κακό είναι ότι έχει μόνο vibes.

Φθινοπωρινά ταξίδια
Pinterest.com

3. Ο Instagrammer

Δεν μπορεί να φάει αν δεν βγάλει πρώτα story. Αν δεν πετύχει το ηλιοβασίλεμα με 3 διαφορετικά φίλτρα, δεν ηρεμεί. Στην πραγματικότητα, σε κάθε φάση του ταξιδιού σκέφτεται μόνο ένα πράγμα: το τέλειο post. Αλλά, ειλικρινά, χάρη σε αυτόν/αυτήν θα έχεις και τις καλύτερες φωτογραφίες!

4. Ο YOLO τύπος

Προτάσεις τύπου «πάμε να κάνουμε zipline», «να ανέβουμε μέχρι το ξωκλήσι», ή «να κάνουμε μπάνιο μες στα βράχια στις 3 το πρωί» είναι κλασική του ειδικότητα. Δεν φοβάται τίποτα, ζει τη στιγμή, και κάπως έτσι καταλήγετε να τρώτε σουβλάκια στις 6 το πρωί μετά από 7 ώρες περπάτημα.

φθινοπωρινό ταξίδι αξεσουάρ
Pinterest.com

5. Ο φιλόσοφος του ταξιδιού

Κοιτάει τη θάλασσα και σου λέει «η ζωή είναι ένα ταξίδι». Σκέφτεται, νιώθει, γράφει στο ημερολόγιο, χάνεται για ώρες και επιστρέφει με 4 φωτογραφίες από ένα σύννεφο και ένα φίλο που έκανε στο χωριό. Μπορεί να σου σπάσει λίγο τα νεύρα αλλά πάντα σου θυμίζει ότι το ταξίδι είναι κάτι περισσότερο από μια βόλτα.

Αν αναγνώρισες την παρέα σου (ή τον εαυτό σου) σε κάποια από τα παραπάνω… συγχαρητήρια! Σημαίνει ότι έχεις ζήσει τουλάχιστον ένα επικό ταξίδι. Και η αλήθεια είναι μία: όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, το ωραιότερο στις εκδρομές είναι ακριβώς αυτή η ποικιλία χαρακτήρων. Γιατί τι αξία έχει το ταξίδι χωρίς γέλιο, παρεξήγηση, ιστορίες και φυσικά stories;

Φθινοπωρινά ταξίδια
Pinterest.com

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

