Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

Το φετινό line-up ξεχωρίζει, καθώς οι KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott και το K-pop συγκρότημα TWICE θα μοιραστούν τη σκηνή με τα super models
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το καθιερωμένο Victoria’s Secret Fashion Show 2025, θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου. Το φετινό line-up ξεχωρίζει, καθώς οι KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott και το K-pop συγκρότημα TWICE θα μοιραστούν τη σκηνή με τα super models.

Η KAROL G μάλιστα δήλωσε: «ήταν όνειρό μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να εμφανιστώ στο Victoria’s Secret Fashion Show». Πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να βρεθεί στη σκηνή μαζί με τόσες δυναμικές γυναίκες. «Να γιορτάσουμε τη θηλυκότητα μέσα από δύο από τα αγαπημένα μου πράγματα: τη μουσική και τη μόδα» ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η καλλιτέχνιδα, η οποία μόλις ανακοίνωσε τη δημιουργία του ραδιοφωνικού καναλιού KAROL G Radio στο SiriusXM και λάνσαρε την Cristalino tequila, έχει ήδη φτάσει στο Νο 1 του Top Latin Albums του Billboard με το album «Tropicoqueta» και στο Νο 3 του Billboard 200. Παράλληλα, αναμένεται να γίνει η πρώτη Λατίνα που θα πρωταγωνιστήσει στο Coachella το 2026.

Η Madison Beer εκπροσωπεί τη νέα pop γενιά. Η ίδια τόνισε «είναι τιμή να εμφανιστώ σ’ ένα θρυλικό σόου που έχει τόσο ισχυρή παράδοση στη μόδα, τη μουσική και την ενδυνάμωση». Η Madison Beer έχει ήδη καταφέρει πλατινένιες επιδόσεις με τα singles «Selfish» και «Reckless» και έχει λάβει διαδοχικές υποψηφιότητες για Grammy.

Για τη Missy Elliott η συμμετοχή σηματοδοτεί ένα ακόμη καινοτόμο στάδιο σε μια ήδη θρυλική καριέρα. Με βραβεία Grammy και σημαντικές διακρίσεις (π.χ. εισαγωγή στο Songwriters Hall of Fame και στο Rock & Roll Hall of Fame), και με επιτυχίες όπως τα «Work It» και «Lose Control», η Missy  Elliott κατατάσσεται μεταξύ των πλέον πρωτοποριακών προσωπικοτήτων της μουσικής ιστορίας.

Twice επιστρέφουν με νέο look

Το κορεατικό συγκρότημα TWICE γιορτάζει τα δέκα του χρόνια με το επερχόμενο άλμπουμ «TEN: The Story Goes On» και εντάσσεται στο σόου ενώ έχει ήδη παρουσία σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Σε κοινή δήλωση οι μέλη του τόνισαν την ευγνωμοσύνη τους προς τη Victoria’s Secret και τη χαρά τους να που θα σημετάσχουν στο εμβληματικό σόου.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 7 μ.μ. (ώρα ανατολικών ΗΠΑ) μέσω των σελίδων της Victoria’s Secret στο Instagram, στο YouTube και στο TikTok. Επίσης, ξεκινά στις 6:30 μ.μ. με το «ροζ χαλί» στην Prime Video και το Amazon Live, όπου μετά θα είναι διαθέσιμο το πλήρες σόου on demand.

