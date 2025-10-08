Fashion 08.10.2025

Miu Miu SS26: Η ποδιά ως σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ

miu_miu_ss_26
Η Miu Miu συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 ανασυνθέτει το γυναικείο σύμβολο της ποδιάς σε ένα ταξίδι ανάμεσα στην ιστορία και τη φαντασία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Miuccia Prada για ακόμη μια φορά δείχνει πόσο καλά κατανοεί τη γυναικεία οπτική, μετατρέποντας το κλασικό workwear σε σύγχρονη μόδα. Η συλλογή Άνοιξη 2026 της Miu Miu φέρνει στο προσκήνιο την ποδιά, ένα ένδυμα που εδώ και χρόνια αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του οίκου, ως σύμβολο προστασίας και φροντίδας. Το runway γέμισε με δερμάτινες, πλεκτές και βαμβακερές ποδιές σε διαφορετικά στιλ και μεγέθη, ενώ ο χώρος μεταμορφώθηκε με εντυπωσιακές κίτρινες fringe κουρτίνες και neon ροζ δάπεδο, δημιουργώντας ένα θεατρικό και παιχνιδιάρικο σκηνικό.

Η συλλογή αντλεί έμπνευση από τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο, παρουσιάζοντας την καθημερινή ζωή και τις δυσκολίες της γυναίκας σε εργοστάσια και οικιακό χώρο. Οι ποδιές εμφανίστηκαν στο runway στολισμένες με κοσμήματα, δερμάτινα γιακάδες και ασύμμετρες γραμμές, πάνω από μπικίνι ή μπουφάν, ενώ τα φλοράλ prints σε pinafore φορέματα θύμιζαν τη δεκαετία του ’70. Τα παραδοσιακά πρότυπα ντυσίματος επανασχεδιάστηκαν,  συρρικνώθηκα ή μεγάλωσαν, δημιουργώντας ένα παιχνίδι ανατροπής και καινοτομίας.

miu_miu_ss_26
https://www.instagram.com/miumiu/?hl=el

Διάβασε επίσης: Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink

Η ποδιά ως σύμβολο και δήλωση

Η ποδιά δεν εμφανίστηκε απλώς ως πρακτικό ένδυμα αλλά ως σύμβολο φροντίδας, προστασίας και δύναμης. Η Miuccia Prada την επαναπροσδιορίζει μέσα από σύγχρονο πρίσμα, ενώ η συλλογή αναδεικνύει τη σημασία της γυναίκας μέσα από λεπτομέρειες όπως layering με φουλάρια, δερμάτινα ruffles και στιβαρά γάντια, προσφέροντας χαρακτήρα και δυναμισμό σε κάθε εμφάνιση.

miu_miu_ss_26
https://www.miumiu.com/
miu_miu_ss_26
https://www.miumiu.com/

Layering και παιχνίδι με τα ρούχα

Το layering αποτέλεσε βασικό στοιχείο της συλλογής, με συνδυασμούς ρούχων που έπαιζαν με τα μεγέθη και τις υφές. Τα ροζ pastel φορέματα με εμφανές εσώρουχο, οι δερμάτινες ποδιές με ruffles και τα πουλόβερ με καρό φουλάρια δημιούργησαν έναν πολυεπίπεδο και ζωντανό κόσμο, ενώ η μίξη κλασικών και εναλλακτικών στιλ έδωσε μια παιχνιδιάρικη αλλά κομψή διάσταση.

miu_miu_ss_26
https://www.miumiu.com/

Μια συλλογή για τη γυναίκα σήμερα

Η Miu Miu δεν παρουσιάζει μόνο ρούχα αλλά μια θεώρηση της γυναίκας σήμερα. Η συλλογή αντανακλά σύγχρονες αξίες, την καθημερινή ζωή και την αισθητική της, αποτελώντας μια ακόμη έκφραση της αγάπης της Miuccia Prada προς την τέχνη της στολής και της προστασίας μέσα από τη μόδα.

Διάβασε επίσης: Η νέα star bag του οίκου Coperni είναι φυλαχτό ενέργειας και fashion statement

