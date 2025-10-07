Fashion 07.10.2025

Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink

jean_paul_gaultier _ss_26
O Duran Lantink κάνει το ντεμπούτο του στον οίκο Jean Paul Gaultier με μια συλλογή που ανατρέπει τα όρια του σώματος, της ταυτότητας και της φαντασίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πρώτη συλλογή του Duran Lantink για τον οίκο Jean Paul Gaultier σηματοδότησε μια ριζική ανανέωση στο Παρίσι. Στο υπόγειο του Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, μέσα σε έναν βιομηχανικό χώρο με φωτεινές σωληνώσεις και ατμόσφαιρα μυστηρίου, τα μοντέλα εμφανίστηκαν σαν πλάσματα από έναν άλλο πλανήτη. Ο Ολλανδός δημιουργός, γνωστός για τον τρόπο που «αναδομεί» το ανθρώπινο σώμα μέσα από τα ρούχα, παρουσίασε ένα σύμπαν γεμάτο ενέργεια, φαντασία και πρόκληση, μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου η μόδα και η τέχνη συναντώνται.

Με τίτλο «Junior», η συλλογή αντλεί έμπνευση από τη σειρά Junior Gaultier της περιόδου 1988-1994 και από την ολλανδική club κουλτούρα των ’90s. Τα looks κινήθηκαν ανάμεσα στο θεατρικό και το φουτουριστικό. Βulbous mini sets που αποκάλυπταν τη μέση, τρισδιάστατα bodysuits, ασύμμετρες σιλουέτες και παντελόνια με λουριά στον αστράγαλο συνέθεσαν ένα σκηνικό που θύμιζε το «The Fifth Element», ταινία για την οποία, άλλωστε, ο ίδιος ο Gaultier είχε σχεδιάσει τα κοστούμια.

jean_paul_gaultier_ss_26
Ο Lantink απέφυγε να «επισκεφθεί» τα αρχεία του οίκου με νοσταλγικό βλέμμα και επέλεξε να τα αναδημιουργήσει μέσα από τη δική του φαντασία. Ο εμβληματικός κώνος του σουτιέν μεταμορφώθηκε σε σφαιρικό γλυπτό, ένα λευκό φόρεμα μιμήθηκε το σχήμα του κλασικού ναυτικού καπέλου, ενώ οι ανδρικές φιγούρες φόρεσαν κορσέδες και εφαρμοστά τοπ που ανέτρεπαν κάθε έννοια φύλου ή ταυτότητας. Το αποτέλεσμα ήταν μια συλλογή που αμφισβήτησε τα όρια του σώματος, του ρούχου και του βλέμματος.

jean_paul_gaultier_ss_26
jean_paul_gaultier_ss_26
jean_paul_gaultier_ss_26
Η εμπειρία ολοκληρώθηκε μέσα σε έναν χώρο που έμοιαζε με ίχνη από ένα νυχτερινό πάρτι. Άδεια ποτήρια, κάρτες, απομεινάρια μιας άγριας νύχτας και ψίθυροι ποίησης από το «Dial-A-Poem» του John Giorno συνόδευσαν το κοινό σε μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

jean_paul_gaultier
jean_paul_gaultier
jean_paul_gaultier
Η συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 για τον οίκο Jean Paul Gaultier δεν ήταν απλώς μια επίδειξη μόδας, αλλά μια δήλωση δημιουργικής ελευθερίας. Ο Duran Lantink απέδειξε πως μπορεί να τιμήσει το DNA του οίκου χωρίς να το επαναλαμβάνει, μεταφέροντας το όραμα του Gaultier σε μια νέα εποχή όπου η μόδα παραμένει ένας τόπος φαντασίας, παιχνιδιού και επανεφεύρεσης.

