Μουσικά Νέα 07.10.2025

Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή

Ρία Ελληνίδου
Η πλακέτα για τις πλατινένιες πλέον πωλήσεις του album «Δύσκολος Χαρακτήρας»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ρία Ελληνίδου δέχθηκε μια απρόσμενη έκπληξη από τη δισκογραφική της οικογένεια, την Panik Platinum καθώς της απονεμήθηκε πλακέτα για τις πλατινένιες πωλήσεις του album της ενώ βρισκόταν επί σκηνής.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και το team της εταιρείας βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο «VogAthens» όπου η Ρία Ελληνίδου μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη εμφανίζονται στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη. Ο Πέτρος Ιακωβίδης, με πολλή χαρά, βρέθηκε στο ρόλο του παρουσιαστή και κάλεσε τον Γιώργο Αρσενάκο να ανέβει στο stage για να δώσει στην Ρία Ελληνίδου πλακέτα για τις πλατινένιες πλέον πωλήσεις του album «Δύσκολος Χαρακτήρας», το οποίο συνεχίζει να συναρπάζει ασταμάτητα το κοινό εδώ και μήνες, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 90 εκατομμύρια streaming points, με την χαρισματική τραγουδίστρια να συγκινείται και τον κόσμο να την αποθεώνει.

Διάβασε επίσης: Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025

«Η Ρία εκπροσωπεί τις stars της νέας εποχής. Έχει απλότητα, χάρη, ηρεμία και όλα αυτά που θέλουμε χωρίς φιοριτούρες, χωρίς περιτυλίγματα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Αρσενάκος. «Αυτός είναι ο πρώτος μου δίσκος και έγινε πλατινένιος και γι’ αυτό είναι δέκα φορές πιο σημαντικό», είπε η Ρία Ελληνίδου και ευχαρίστησε την Panik, τους δημιουργούς του album, τους μουσικούς και το κοινό.

Την ίδια ώρα, η σαρωτική επιτυχία της Ρίας Ελληνίδου συνεχίζεται. Πριν από λίγες ημέρες παρουσίασε το νέο της τραγούδι «Αλλού Γι’ Αλλού» το οποίο έχει ήδη αγαπηθεί και ξεχωρίσει, ενώ προηγήθηκε το «Κάτι Ξέρεις» που έχει γίνει 3πλα πλατινένιο με πάνω από 30 εκατομμύρια streaming points σε περίπου 6 μήνες και αποτελεί ένα από τα άκρως επιτυχημένα και super viral τραγούδια της χρονιάς.

Ρία Ελληνίδου αποκλειστικά στο Mad.gr Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Διάβασε επίσης: Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση

