Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025

Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025
Το “Peproméno” διαγωνίζεται στις κατηγορίες Best Global Music Album και Best Album Cover
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Evangelia, η Ελληνοαμερικανίδα τραγουδοποιός που συνδυάζει τη μεσογειακή ψυχή με τον διεθνή pop ήχο, συνεχίζει να ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το πρώτο της album “Peproméno” βρίσκεται επίσημα στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025.

Το “Peproméno” διαγωνίζεται στις κατηγορίες Best Global Music Album και Best Album Cover, αναγνωρίζοντας τόσο την καλλιτεχνική και πολιτισμική αξία του έργου όσο και την αισθητική του δύναμη. Η συμμετοχή του στις συγκεκριμένες κατηγορίες αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση για την Evangelia και τη σύγχρονη ελληνική μουσική, αναδεικνύοντας έναν ήχο που φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο μουσικό προσκήνιο.

Η προκριματική φάση (First Round Voting) αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της διαδικασίας των Grammy. Σε αυτό το στάδιο, τα μέλη της Recording Academy – παραγωγοί, καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας – αξιολογούν και ψηφίζουν τα έργα που θεωρούν άξια να προχωρήσουν στις τελικές υποψηφιότητες.

Το γεγονός ότι το “Peproméno” βρίσκεται ανάμεσα στα άλμπουμ που εξετάζονται επίσημα από την Ακαδημία, αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Evangelia και τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Το έργο της ξεχώρισε μέσα από χιλιάδες διεθνείς συμμετοχές, χάρη στην καλλιτεχνική του ταυτότητα, την υψηλή ποιότητα παραγωγής και τον ιδιαίτερο ήχο που συνδυάζει ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία με παγκόσμια pop αισθητική.

Η συμμετοχή του “Peproméno” στην επίσημη διαδικασία αξιολόγησης των Grammy επιβεβαιώνει τη δυναμική της Evangelia ως μίας δημιουργού που τοποθετεί τον ελληνικό ήχο στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη, γεφυρώνοντας κουλτούρες και γενιές με έναν τρόπο αυθεντικό και φρέσκο.

Το “Peproméno” κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025 και περιλαμβάνει 13 κομμάτια που αποτυπώνουν το προσωπικό και πολιτισμικό ταξίδι της Evangelia μέσα από έναν ήχο που συνδυάζει συναίσθημα, ρυθμό και ταυτότητα.

