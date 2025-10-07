Celeb News 07.10.2025

Nicole Kidman: Στο front row του οίκου Chanel show ως νέα πρέσβειρα

Nicole Kidman
Η Nicole Kidman έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση ως νέα πρέσβειρα της Chanel στο Παρίσι, παρακολουθώντας το πρώτο σόου του Matthieu Blazy
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Nicole Kidman βάζει τη μεγάλη οθόνη για λίγο στην άκρη και μπαίνει σε έναν νέο ρόλο, αυτή τη φορά στον χώρο της υψηλής μόδας, καθώς ανακοινώθηκε ως η νέα πρέσβειρα του οίκου Chanel. Η ανακοίνωση έγινε στις 6 Οκτωβρίου από το WWD, ενώ η ηθοποιός έδωσε το παρών στο Παρίσι στο πρώτο show του καλλιτεχνικού διευθυντή Matthieu Blazy για τον ιστορικό γαλλικό οίκο.

«Ως κάποιος που εκτιμά την υψηλή ραπτική, ανυπομονώ να δω το όραμα του Matthieu για τον παλαιότερο οίκο υψηλής ραπτικής που λειτουργεί ακόμα και να φορέσω δημιουργίες που γνωρίζω ότι θα είναι εντυπωσιακές», δήλωσε η Kidman στο WWD. Σημείωσε ακόμη πως η Chanel υπήρξε πάντα μπροστά από την εποχή της, φωτίζοντας τις γυναίκες με χάρη και ευφυΐα, και εξέφρασε εμπιστοσύνη ότι ο Matthieu Blazy θα συνεχίσει αυτή την παράδοση, όπως έκανε ο Karl Lagerfeld.

nicole_kidman
https://www.instagram.com/cessia_ent/

Διάβασε επίσης: Τίτλοι τέλους στον γάμο της Nicole Kidman και του Keith Urban

Η νέα συνεργασία της ηθοποιού με την Chanel έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την αίτηση διαζυγίου της από τον Keith Urban, που κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, έπειτα από 19 χρόνια γάμου. Η ηθοποιός και ο μουσικός παραμένουν προσηλωμένοι στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE.

Η σχέση της Kidman με τον οίκο Chanel μετρά πάνω από δύο δεκαετίες. Το 2003 είχε γίνει το πρόσωπο του διάσημου αρώματος Chanel No.5 και συμμετείχε στη μικρού μήκους ταινία No.5 the Film του Baz Luhrmann, μαζί με τον Rodrigo Santoro. Η ηθοποιός είχε επίσης φορέσει το ίδιο φόρεμα από την καμπάνια Chanel No.5 στο Met Gala του 2023, αποτίοντας φόρο τιμής στον Karl Lagerfeld και τη μαγεία της υψηλής ραπτικής.

Το φόρεμα ήταν ένα χειροποίητο vintage έργο τέχνης, με 250 ροζ φτερά, 3.000 παγιέτες και ουρά τεσσάρων μέτρων, ολοκληρωμένο με μαύρο φιόγκο και κοσμήματα Winston Cluster διαμαντιών σε πλατίνα, συνολικής αξίας πάνω από 16 καρατίων. Η Nicole Kidman περιέγραψε την εμπειρία ως «μαγική», τονίζοντας την αντοχή και την άνεση της couture δημιουργίας δύο δεκαετίες μετά.

Η ηθοποιός έχει δύο κόρες με τον Keith Urban, τη 17χρονη Sunday Rose και τη 14χρονη Faith Margaret. Πρόσφατα, η Sunday Rose φωτογραφήθηκε σε δείπνο του οίκου με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Chanel Haute Couture της Sofia Coppola. Την 4η Οκτωβρίου, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την αίτηση διαζυγίου, η Kidman εμφανίστηκε στην φιλανθρωπική δημοπρασία amFAR στο Ντάλας, στηρίζοντας τη μάχη κατά του AIDS.

Το διαζύγιο από τον Keith Urban επικαλείται «αδιαπραγμάτευτες διαφορές», ενώ η Kidman ζητά να είναι η κύρια γονέας για την επιμέλεια των παιδιών. Πηγές αναφέρουν πως η ηθοποιός είχε προσπαθήσει μέχρι το τέλος να σώσει τον γάμο, παρά τη διακριτική τους απομάκρυνση τους τελευταίους μήνες.

Διάβασε επίσης: Nicole Kidman – Keith Urban: Τα όρια που έθεσαν στην κόρη τους πριν μπει στον κόσμο της μόδας

Chanel Fashion Nicole Kidman
