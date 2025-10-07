Μουσικά Νέα 07.10.2025

Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha

Η Δήμητρα Γαλάνη ερμηνεύει ξανά το αισθαντικό κομμάτι, σε στίχους του αξέχαστου Γιάννη Καλαμίτση και μουσική του θρυλικού συνθέτη, Γιώργου Χατζηνάσιου
Mad.gr

45 χρόνια μετά την επίσημη κυκλοφορία του «Θα Σ’ Αγαπώ», το τραγούδι σύμβολο για τον έρωτα και την αμέριστη αφοσίωση, η Δήμητρα Γαλάνη ερμηνεύει ξανά το αισθαντικό αυτό κομμάτι, σε στίχους του αξέχαστου Γιάννη Καλαμίτση και μουσική του θρυλικού συνθέτη, Γιώργου Χατζηνάσιου.

Αυτή τη φορά, η συγκινητική επανεκτέλεση, σε παραγωγή Σεραφείμ Γιαννακόπουλου, έρχεται να συμπληρώσει την καινούρια δραματική σειρά του Alpha «Να με λες Μαμά» υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Αντώνη Αγγελόπουλου.

Η τηλεοπτική σειρά η οποία αποτελείται από 8 επεισόδια ξεκίνησε να προβάλλεται και πραγματεύεται ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα της ελληνικής πραγματικότητας: αυτό της παιδικής κακοποίησης και των ενδοοικογενειακών σχέσεων, συγκλονίζοντας το κοινό με τη ρεαλιστική της προσέγγιση.

Με τη συγκλονιστική φωνή της Δήμητρας Γαλάνη να «ντύνει» την πολυαναμενόμενη σειρά, το «Θα Σ’ Αγαπώ» αποκτά νέα διάσταση, υπενθυμίζοντας στο κοινό τη διαχρονική αξία τόσο της μουσικής όσο και της αγάπης που αποτυπώνεται μέσα από τη δύναμη των στίχων του.

 

Δήμητρα Γαλάνη – Θα Σ’ Αγαπώ

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος

Στίχοι: Γιάννης Καλαμίτσης

Παραγωγή, ενορχήστρωση: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος

Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια τηλεοπτική σειρά του Alpha

Το «Θα Σ’Αγαπώ» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά μουσικά καταστήματα & υπηρεσίες:  https://DimitraGalani.lnk.to/ThaSAgapo

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / UNIVERSAL σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

 

Δήμητρα Γαλάνη
