Τα 5 ζώδια που θα βρουν το άλλο τους μισό τον φετινό χειμώνα

Με τις χειμερινές πλανητικές όψεις να ευνοούν το συναίσθημα, κάποια ζώδια έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν στον έρωτα

Ο χειμώνας είναι η εποχή του κουκουλώματος, των deep talks, του κακάο & cuddles και φυσικά των αναπάντεχων (ή και καρμικών) ερώτων για αυτό αν αναρωτιέσαι ποια ζώδια θα ζήσουν love story με soundtrack χριστουγεννιάτικες μπαλάντες, η αστρολογία έχει τις απαντήσεις.

Το 2025 φέρνει έντονες συγκινήσεις ειδικά για 5 ζώδια που είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στο να αγαπήσουν… και να αγαπηθούν.

Υδροχόος – Από το πουθενά, σε βρίσκει ο έρωτας

Μπορεί να δηλώνεις «δεν ψάχνω σχέση τώρα», αλλά το σύμπαν έχει άλλα σχέδια. Μια απρόβλεπτη γνωριμία, είτε μέσα από παρέα είτε σε ταξίδι/απόδραση, σε κάνει να αναθεωρήσεις. Let it happen.

Καρκίνος – Ο χειμώνας σε κάνει πιο ρομαντικό/ή από ποτέ

Είναι η σεζόν σου: κουβερτούλα, ταινία, κεράκια, και μια σχέση που δείχνει να χτίζεται με συναίσθημα. Αν είσαι single, κάτι τρυφερό ετοιμάζεται στο background. Αν είσαι σε σχέση, βλέπεις το «εμείς» να δυναμώνει.

Αιγόκερως – Ποιος είπε ότι δεν έχεις χρόνο για αγάπη;

Ακόμα κι εσύ, με την all-day-to-do-list, κάπου εκεί ανάμεσα σε στόχους και deadlines, αφήνεις περιθώριο για έναν άνθρωπο που σε κάνει να χαλαρώνεις και να χαμογελάς. Η έκλειψη του Δεκεμβρίου σε οδηγεί σε… ωραία μονοπάτια.

Τοξότης – Το πιο απρόσμενο φλερτ γίνεται κάτι πολύ παραπάνω

Είσαι σε mood «ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο» και κάπως έτσι μπαίνεις σε μια περιπέτεια που ξεκινά ανάλαφρα αλλά αποκτά νόημα. Ο χειμώνας σε κάνει να δεις αλλιώς την έννοια «σύνδεση».

Ζυγός – You’re glowing και αυτό φαίνεται

Εκπέμπεις έναν ρομαντικό μαγνητισμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Αν ήσουν σε περίοδο ξεκαθαρίσματος, τώρα μπαίνεις σε φάση είμαι έτοιμος/η για κάτι αληθινό. Spoiler: Είναι και κάποιος/α άλλος/η.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

