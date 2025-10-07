Ζώδια 07.10.2025

Τα 5 ζώδια που θα βρουν το άλλο τους μισό τον φετινό χειμώνα

ζώδια χειμώνας
Με τις χειμερινές πλανητικές όψεις να ευνοούν το συναίσθημα, κάποια ζώδια έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν στον έρωτα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χειμώνας είναι η εποχή του κουκουλώματος, των deep talks, του κακάο & cuddles και φυσικά των αναπάντεχων (ή και καρμικών) ερώτων για αυτό αν αναρωτιέσαι ποια ζώδια θα ζήσουν love story με soundtrack χριστουγεννιάτικες μπαλάντες, η αστρολογία έχει τις απαντήσεις.

Το 2025 φέρνει έντονες συγκινήσεις ειδικά για 5 ζώδια που είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στο να αγαπήσουν… και να αγαπηθούν.

Ταύρος ζώδιο

Υδροχόος – Από το πουθενά, σε βρίσκει ο έρωτας

Μπορεί να δηλώνεις «δεν ψάχνω σχέση τώρα», αλλά το σύμπαν έχει άλλα σχέδια. Μια απρόβλεπτη γνωριμία, είτε μέσα από παρέα είτε σε ταξίδι/απόδραση, σε κάνει να αναθεωρήσεις. Let it happen.

Καρκίνος – Ο χειμώνας σε κάνει πιο ρομαντικό/ή από ποτέ

Είναι η σεζόν σου: κουβερτούλα, ταινία, κεράκια, και μια σχέση που δείχνει να χτίζεται με συναίσθημα. Αν είσαι single, κάτι τρυφερό ετοιμάζεται στο background. Αν είσαι σε σχέση, βλέπεις το «εμείς» να δυναμώνει.

Pinterest.com

Αιγόκερως – Ποιος είπε ότι δεν έχεις χρόνο για αγάπη;

Ακόμα κι εσύ, με την all-day-to-do-list, κάπου εκεί ανάμεσα σε στόχους και deadlines, αφήνεις περιθώριο για έναν άνθρωπο που σε κάνει να χαλαρώνεις και να χαμογελάς. Η έκλειψη του Δεκεμβρίου σε οδηγεί σε… ωραία μονοπάτια.

Τοξότης – Το πιο απρόσμενο φλερτ γίνεται κάτι πολύ παραπάνω

Είσαι σε mood «ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο» και κάπως έτσι μπαίνεις σε μια περιπέτεια που ξεκινά ανάλαφρα αλλά αποκτά νόημα. Ο χειμώνας σε κάνει να δεις αλλιώς την έννοια «σύνδεση».

Pinterest.com

Ζυγός – You’re glowing και αυτό φαίνεται

Εκπέμπεις έναν ρομαντικό μαγνητισμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Αν ήσουν σε περίοδο ξεκαθαρίσματος, τώρα μπαίνεις σε φάση είμαι έτοιμος/η για κάτι αληθινό. Spoiler: Είναι και κάποιος/α άλλος/η.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

07.10.2025
07.10.2025

07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025