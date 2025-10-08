Θέατρο Μικρό Χόρν: «Το 5ο Βήμα» του David Ireland

Το συναρπαστικό θεατρικό έργο του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα David Ireland, "To 5ο βήμα”, παρουσιάζεται στο θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Τοκάκης και ο Παντελής Δεντάκης.

Το έργο πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα σε δύο άντρες, έναν αλκοολικό και έναν πρώην αλκοολικό, που αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή βοηθώντας τον πρώτο να ολοκληρώσει τα «12 Βήματα», δηλαδή τα 12 στάδια απεξάρτησης, όπως τα ορίζουν οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι (ΑΑ).

Στις συναντήσεις τους μιλούν για φιλίες, οικογένεια, σεξ, αλκοόλ, πνευματικές αφυπνίσεις, Θεό, εθισμούς και πάθη ώσπου φτάνουν στο 5ο Βήμα : «Αφού αναγνωρίσαμε τα σφάλματα μας, τα δεχτήκαμε και τα ομολογήσαμε σε μία Ανώτερη Δύναμη και σ΄ έναν άλλο άνθρωπο.» Πόσο έτοιμοι είναι να κάνουν αυτό το Βήμα; Πόσο έτοιμοι είναι να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και να ομολογήσουν τις βαθύτερες αλήθειες τους;

Λούκας – Μιλάνε για το Θεό στους ΑΑ;

Tζειμς – Nαι, για έναν Θεό όπως τον αντιλαμβάνεται ο καθένας.

Λούκας – Παρολ’ αυτά είναι Θεός.

Tζειμς – Θα μπορούσε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ να είναι Θεός. Οτιδήποτε!

Λούκας – Tι; Πως γίνεται ένα χάρτινο ποτήρι καφέ να είναι Θεός;;

Στο «5ο Βήμα», ο συγγραφέας David Ireland, δημιουργεί μια αλληγορική σχέση πατέρα-γιου. Από την γέννηση έως τον θάνατο. Μιλάει για τη καθοδήγηση, την απεξάρτηση και την νηφαλιότητα, αγγίζοντας με χιούμορ και καυστικότητα την ανάγκη των ανδρών να επιβεβαιώνουν συνεχώς την αρσενική τους ταυτότητα, τη γονεϊκή φροντίδα που συχνά μεταμορφώνεται σε θέση εξουσίας και ελέγχου καθώς και τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας -όπως του φίλου, του γιου, του πατέρα, του εξαρτημένου ή του καθοδηγητή- αντί να αντιμετωπίσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.

Ταυτότητα παράστασης

«Το 5ο βήμα»

Συγγραφέας : David Ireland

Μετάφραση : Μαριαλένα Κωτσάκη

Σκηνοθεσία – Δραματουργική

επεξεργασία : Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Σκηνικά : Production Design Rectifier

Μαίρη Μαρμαρινού – Ιωάννα Παπαδογιάννη

Κοστούμια : Ευαγγελία Δελέντα

Μουσική : Νίκος Γαλενιανός

Σχεδιασμός Φωτισμών : Τάσος Παλαιορούτας – Ιωάννα Αθανασίου

Βοηθός Σκηνοθέτη : Μαργαρίτα Στραβουδάκη

Διεύθυνση Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού

& Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού [email protected]

Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις : Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

Παραγωγή : Αθηναϊκά Θέατρα

Παίζουν : Θάνος Τοκάκης, Παντελής Δεντάκης

Διάρκεια παράστασης: 88’ λεπτά

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Δευτέρα και Τρίτη : 20:00

Κυριακή : 20.30

Τιμή εισιτηρίου:

VIP1: 25 Ευρώ

VIP2: 20 Ευρώ

Πλατεία & Θεωρεία : 18 Ευρώ

ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο), Φοιτητικό, Ανέργων : 16 Ευρώ

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 14 ευρώ

Εισιτήρια :

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-5o-bima

Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

211 1000 365 Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου : 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Θέατρο Μικρό Χόρν,

Αμερικής 10, Aθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365