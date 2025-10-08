Θέατρο 08.10.2025

Θέατρο Μικρό Χόρν: «Το 5ο Βήμα» του David Ireland

Το συναρπαστικό θεατρικό έργο του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα David Ireland, "To 5ο βήμα”, παρουσιάζεται στο θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Τοκάκης και ο Παντελής Δεντάκης. 
Mad.gr

Το έργο πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα σε δύο άντρες, έναν αλκοολικό και έναν πρώην αλκοολικό, που αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή βοηθώντας τον πρώτο να ολοκληρώσει τα «12 Βήματα», δηλαδή τα 12 στάδια απεξάρτησης, όπως τα ορίζουν οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι (ΑΑ).

Στις συναντήσεις τους μιλούν για φιλίες, οικογένεια, σεξ, αλκοόλ, πνευματικές αφυπνίσεις, Θεό, εθισμούς και πάθη ώσπου φτάνουν στο 5ο Βήμα : «Αφού αναγνωρίσαμε τα σφάλματα μας, τα δεχτήκαμε και τα ομολογήσαμε σε μία Ανώτερη Δύναμη και σ΄ έναν άλλο άνθρωπο.» Πόσο έτοιμοι είναι να κάνουν αυτό το Βήμα; Πόσο έτοιμοι είναι να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και να ομολογήσουν τις βαθύτερες αλήθειες τους;

Λούκας – Μιλάνε για το Θεό στους ΑΑ;

Tζειμς  – Nαι, για έναν Θεό όπως τον αντιλαμβάνεται ο καθένας.

Λούκας – Παρολ’ αυτά είναι Θεός.

Tζειμς  – Θα μπορούσε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ να είναι Θεός. Οτιδήποτε!

Λούκας – Tι; Πως γίνεται ένα χάρτινο ποτήρι καφέ να είναι Θεός;;

Στο «5ο Βήμα», ο συγγραφέας David Ireland, δημιουργεί μια αλληγορική σχέση πατέρα-γιου. Από την γέννηση έως τον θάνατο. Μιλάει για τη καθοδήγηση, την απεξάρτηση και την νηφαλιότητα, αγγίζοντας με χιούμορ και καυστικότητα την ανάγκη των ανδρών να επιβεβαιώνουν συνεχώς την αρσενική τους ταυτότητα, τη γονεϊκή φροντίδα που συχνά μεταμορφώνεται σε θέση εξουσίας και ελέγχου καθώς και τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας -όπως του φίλου, του γιου, του πατέρα, του εξαρτημένου ή του καθοδηγητή- αντί να αντιμετωπίσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ταυτότητα παράστασης

«Το 5ο βήμα»

Συγγραφέας                            :        David Ireland

Μετάφραση                             :        Μαριαλένα Κωτσάκη

Σκηνοθεσία – Δραματουργική

επεξεργασία                           :        Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Σκηνικά                                   :        Production Design Rectifier

Μαίρη Μαρμαρινού – Ιωάννα Παπαδογιάννη

Κοστούμια                              :        Ευαγγελία Δελέντα

Μουσική                                 :        Νίκος Γαλενιανός

Σχεδιασμός Φωτισμών           :        Τάσος Παλαιορούτας – Ιωάννα Αθανασίου

Βοηθός Σκηνοθέτη                 :        Μαργαρίτα Στραβουδάκη

 

Διεύθυνση  Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού

& Επικοινωνίας                             :          Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

 

Τμήμα Επικοινωνίας               :        Όλγα Κομνηνού [email protected]

Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις                    :        Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Φωτογραφίες παράστασης     :        Γιώργος Καλφαμανώλης

Παραγωγή                               :        Αθηναϊκά Θέατρα

Παίζουν                                  :       Θάνος Τοκάκης, Παντελής Δεντάκης

Διάρκεια παράστασης: 88’ λεπτά

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Δευτέρα και Τρίτη : 20:00

Κυριακή : 20.30

Τιμή εισιτηρίου:

VIP1: 25 Ευρώ
VIP2: 20 Ευρώ
Πλατεία & Θεωρεία :  18 Ευρώ
ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο), Φοιτητικό, Ανέργων : 16 Ευρώ
Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 14 ευρώ

Εισιτήρια :

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου :  211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Θέατρο Μικρό Χόρν,

Αμερικής 10, Aθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»

Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»

08.10.2025
Επόμενο
Miu Miu SS26: Η ποδιά ως σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ

Miu Miu SS26: Η ποδιά ως σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ

08.10.2025

Δες επίσης

ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ: «Σε βλέπω» ( The Counter ) της συγγραφέως Meghan Kennedy
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ: «Σε βλέπω» ( The Counter ) της συγγραφέως Meghan Kennedy

07.10.2025
GastrosoΦy Fest powered by Protergia: Το φεστιβάλ γαστρονομίας που βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής
City Guide

GastrosoΦy Fest powered by Protergia: Το φεστιβάλ γαστρονομίας που βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής

06.10.2025
Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου
City Guide

Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου

06.10.2025
«Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΘΕΞΙΣ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»
City Guide

«Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΘΕΞΙΣ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»

06.10.2025
Θέατρο Αλίκη: “ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ 2” Έρωτας και Χάος – Μία διαδραστική εμπειρία Ψυχολογίας
City Guide

Θέατρο Αλίκη: “ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ 2” Έρωτας και Χάος – Μία διαδραστική εμπειρία Ψυχολογίας

05.10.2025
Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Χούγια ή Θάνατος», των Κώστα Τουλάκη και Ισμήνης Βιλλιώτη
City Guide

Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Χούγια ή Θάνατος», των Κώστα Τουλάκη και Ισμήνης Βιλλιώτη

03.10.2025
31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ | ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ: Ο DANIEL DAY-LEWIS έρχεται στην Αθήνα!
Cinema

31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ | ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ: Ο DANIEL DAY-LEWIS έρχεται στην Αθήνα!

02.10.2025
ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου

02.10.2025
Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας
City Guide

Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

01.10.2025
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα Εθνικού Θεάτρου 2025-26 | Πρεμιέρες | Συντελεστές | Δράσεις | Εργαστήρια
City Guide

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα Εθνικού Θεάτρου 2025-26 | Πρεμιέρες | Συντελεστές | Δράσεις | Εργαστήρια

01.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: 10 πράγματα που κάνεις λάθος με τον καφέ σου (και δε θες να το παραδεχτείς)
City Guide

Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: 10 πράγματα που κάνεις λάθος με τον καφέ σου (και δε θες να το παραδεχτείς)

01.10.2025
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (THE HISTORY OF SOUND): Η ταινία λήξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας!
Cinema

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (THE HISTORY OF SOUND): Η ταινία λήξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας!

01.10.2025
ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ: «Η Ληστεία της Συμφοράς» (The Comedy About a Bank Robbery)
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ: «Η Ληστεία της Συμφοράς» (The Comedy About a Bank Robbery)

30.09.2025
Θέατρο Επί Κολωνώ: «Άσπρο Μαύρο» (The Sunset Limited) του Cormac McCarthy
City Guide

Θέατρο Επί Κολωνώ: «Άσπρο Μαύρο» (The Sunset Limited) του Cormac McCarthy

30.09.2025
ΒΟΥΓΟΝΙΑ: Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι η θριαμβευτική έναρξη των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας! – ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Cinema

ΒΟΥΓΟΝΙΑ: Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι η θριαμβευτική έναρξη των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας! – ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

30.09.2025
Από τα ράφια στο trending: Τα βιβλία που κάνουν comeback χάρη στο Netflix
City Guide

Από τα ράφια στο trending: Τα βιβλία που κάνουν comeback χάρη στο Netflix

30.09.2025
«Barbie: The Dream Experience» στο Άμστερνταμ: Ένα νοσταλγικό ταξίδι στον κόσμο της Barbie
City Guide

«Barbie: The Dream Experience» στο Άμστερνταμ: Ένα νοσταλγικό ταξίδι στον κόσμο της Barbie

29.09.2025
Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion γιόρτασε 20 χρόνια με περισσότερους από 70.000 θεατές!
City Guide

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion γιόρτασε 20 χρόνια με περισσότερους από 70.000 θεατές!

29.09.2025
Ο Σωκράτης Χάρης μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς
City Guide

Ο Σωκράτης Χάρης μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς

28.09.2025
Το πορτραίτο με τον κεραυνό του David Bowie ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο σφυρί
City Guide

Το πορτραίτο με τον κεραυνό του David Bowie ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο σφυρί

28.09.2025
Η Έλενα Νάσιου μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς
City Guide

Η Έλενα Νάσιου μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς

27.09.2025