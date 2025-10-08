Screen News 08.10.2025

Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος

Ο Keanu Reeves, με αφορμή τη νέα του ταινία «Good Fortune», θυμάται τα πρώτα του μεροκάματα και μας δείχνει ότι η απλότητα είναι το μεγαλύτερο χάρισμά του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στον κόσμο του Χόλιγουντ, όπου η λάμψη συχνά επισκιάζει την αλήθεια, υπάρχουν λίγες προσωπικότητες που διατηρούν μια γνήσια, ανθρώπινη σεμνότητα. Ο Keanu Reeves είναι μία από αυτές. Γνωστός για τη νηφαλιότητα και την ευγένειά του, ο πρωταγωνιστής των «John Wick» και «The Matrix» δεν σταματά να εντυπωσιάζει, όχι μόνο για την καριέρα του και τις ταινίες που μας έχει χαρίσει, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη φήμη: με ταπεινότητα και χιούμορ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, με αφορμή τη νέα του ταινία «Good Fortune», ο  ηθοποιός αποκάλυψε το απρόσμενο επάγγελμα που έκανε πριν γίνει διάσημος. Ο Keanu Reeves είπε: «Πριν αρχίσω να πληρώνομαι, ασχολήθηκα με την κηπουρική. Ήμουν παιδί τότε, έσπρωχνα το χορτοκοπτικό, περνούσα μέσα από δέντρα, κρατούσα αλυσοπρίονο… Ήταν δύσκολο, αλλά διασκέδαζα. Μου άρεσε». Ο Keanu Reeves πέρασε από δουλειές που λίγοι θα φαντάζονταν: βοηθός μηχανικού, υπάλληλος σε βενζινάδικο, και, φυσικά, κηπουρός.

Η εικόνα του Keanu Reeves να καθαρίζει κήπους ή να βάζει βενζίνη στα διερχόμενα οχήματα ίσως ξαφνιάζει όσους τον έχουν συνηθίσει να κρατά όπλα, να κάνει επικίνδυνα stunts ή να μάχεται με φαντάσματα του κυβερνοχώρου. Όμως, πίσω από τον μύθο του απόλυτου action hero, κρύβεται ένας άνθρωπος που δεν φοβήθηκε ποτέ τη σκληρή δουλειά, είτε αυτή αφορούσε κινηματογραφικά πλατό, είτε απλούς κήπους προαστίων.

Ο Keanu Reeves τώρα πρωταγωνιστεί στην ταινία «Good Fortune», μια πρωτότυπη κωμωδία φαντασίας. Το σενάριο σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Aziz Ansari. Στο πλευρό του Keanu Reeves παίζουν ο Seth Rogen, η Keke Palmer και η Sandra Oh. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από έναν «καλοπροαίρετο αλλά άτσαλο άγγελο», τον Gabriel, που μπλέκει τις ζωές ενός εργαζόμενου gig worker και ενός πλούσιου επενδυτή.

Τα γυρίσματα όμως δεν κύλησαν χωρίς δυσκολίες. Ο Keanu Reeves αποκάλυψε ότι τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο κατά τη διάρκεια μιας σκηνής: «Το γόνατό μου έσπασε σαν πατατάκι», είπε χαρακτηριστικά. Παρά τον τραυματισμό, ο ηθοποιός συνέχισε τα γυρίσματα.

