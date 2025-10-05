O Nicolas Cage ως Ιωσήφ σε βιβλική ταινία τρόμου (video)

Ο Nicolas Cage επιστρέφει με έναν από τους πιο απρόσμενους ρόλους της καριέρας του, ενσαρκώνοντας τον Ιωσήφ στη νέα ταινία τρόμου «The Carpenter’s Son». H ταινία, που φέρει την υπογραφή του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Lotfy Nathan, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Αιγύπτου κατά τη ρωμαϊκή εποχή, όπου η ζωή μιας οικογένειας ανατρέπεται όταν υπερφυσικές δυνάμεις απειλούν να καταστρέψουν την πίστη και την αρμονία της.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο Ιωσήφ (Nicolas Cage), η Μαρία (FKA twigs) και ο γιος τους Ιησούς (Noah Jupe) ζουν για χρόνια υπό την απειλή, προσπαθώντας να κρατηθούν από την πίστη και τις παραδόσεις τους. Η φαινομενική ηρεμία τους διαλύεται όταν μια μυστηριώδης ξένη (Isla Johnston) εμφανίζεται και προσπαθεί να δελεάσει τον νεαρό Ιησού, οδηγώντας τον σε έναν απαγορευμένο κόσμο. «Με κάθε βήμα προς τον πειρασμό, το παιδί έρχεται πιο κοντά σε μια δαιμονική παρουσία», αναφέρει η περιγραφή, τονίζοντας την απόγνωση του Ιωσήφ που συνειδητοποιεί ότι σκοτεινές δυνάμεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο τρόμος μέσα από τη Βίβλο

Η πλοκή της ταινίας κορυφώνεται καθώς ο Ιησούς αρχίζει να βιώνει οράματα, βίαια και αφύσικα γεγονότα, και τελικά μαθαίνει τη φρικτή αλήθεια για τον νέο του «φίλο» και το πραγματικό του όνομα: Σατανάς. Ο Lotfy Nathan, αντλώντας έμπνευση από την κοπτική χριστιανική του καταγωγή, δημιούργησε ένα φιλμ που συνδυάζει τη βιβλική παράδοση με τον τρόμο, φέρνοντας αντιμέτωπους το θείο και το δαιμονικό σε μια κινηματογραφική μάχη με έντονη εικονογραφία και αλληγορικό χαρακτήρα.

Η ταινία «The Carpenter’s Son» σηματοδοτεί ένα ακόμη κεφάλαιο στην πρόσφατη πορεία του Nicolas Cage στον χώρο του θρίλερ και του τρόμου. Μετά το «The Surfer» και το «Longlegs» του 2024, ο ηθοποιός συνεχίζει να εξερευνά ακραίους και προκλητικούς ρόλους. Ο σκηνοθέτης του «Longlegs», Osgood Perkins, είχε δηλώσει πέρυσι: «Ο Nicolas Cage δεν ήθελε να αυτοσχεδιάσει, παρά το γεγονός ότι του είπα πως μπορούσε. Μου είπε: “Όχι, όχι. Θέλω να πω ακριβώς αυτά που έγραψες. Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα”. Ήθελε πραγματικά να εξαφανιστεί πίσω από τον ρόλο».

Με το «The Carpenter’s Son», ο Nicolas Cage επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την ικανότητά του να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, από τα blockbusters έως τα πιο πειραματικά φιλμ. Η ερμηνεία του ως Ιωσήφ αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, ενώ η ίδια η ταινία του Lotfy Nathan προμηνύεται ως ένα φιλόδοξο και αμφιλεγόμενο εγχείρημα που θα συζητηθεί έντονα.

