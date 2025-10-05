Θέατρο Αλίκη: “ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ 2” Έρωτας και Χάος – Μία διαδραστική εμπειρία Ψυχολογίας

Η πρωτοποριακή θεατρική εμπειρία που γκρεμίζει τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό επιστρέφει μετά από μια πολύ επιτυχημένη σεζόν. Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς – συμμετέχει ενεργά και γίνεται κομμάτι της ίδιας της παράστασης.

Μέσα στο Μυαλό σου για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη – Η ιστορία συνεχίζεται: Έρωτας και Χάος

Τίποτα δεν τελείωσε ακόμα.

Η Ολίβια επιστρέφει στην ψυχοθεραπεία, εγκλωβισμένη σε μια σχέση με τον χειριστικό Άρη. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι εκεί, κι όμως επιμένει να πιστεύει ότι μπορεί να τον αλλάξει. Θα τα καταφέρει;

Τώρα γνωρίζει. Τώρα έχει ευθύνη. Αλλά είναι έτοιμη να την αναλάβει;

Για πρώτη φορά, μία διαδραστική εμπειρία ψυχολογίας μάς οδηγεί σε μια «εξερευνητική περιπλάνηση» στο μυαλό ενός ζευγαριού…Γιατί όλοι ξέρουμε πόσο εύκολο είναι να χάσει κανείς τον έλεγχο της ζωής του μέσα σε μια ερωτική σχέση.

Ο Dr. Γιώργος Λάγιος, μέσα από δημιουργικές μεθόδους αλληλεπίδρασης, θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τη ζωή και τη λειτουργία των σχέσεων. Το κοινό παρακολουθεί ένα θεατρικό σκετς, ανταλλάσσει απόψεις και συμμετέχει ενεργά σε συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Στη σκηνή, δύο ηθοποιοί ζωντανεύουν μια ιστορία που ανοίγει τον δρόμο σε ερωτήματα που συχνά αποφεύγουμε να αγγίξουμε:

Είμαστε σκλάβοι των επιθυμιών μας ή των φόβων μας;

Γιατί αγνοούμε τα «κόκκινα σημάδια»;

Πώς καταλήγουμε σε μη διαθέσιμους ή τοξικούς συντρόφους;

Με ποιον τρόπο σχετίζεται το σεξ με την επικοινωνία;

Πόσο καθορίζει η ντροπή τη ζωή μας;

Ποιος είναι ο ρόλος της μητέρας στις αποφάσεις μας;

Μια ψυχολογική, διαδραστική συνάντηση στο Θέατρο Αλίκη για όσους έχουν ελεύθερη σκέψη και αγαπούν την αλληλεπίδραση.

Ίσως ήρθε η στιγμή να αποφασίσουμε αν οι ερωτικές μας επιλογές θα μας οδηγήσουν στην ευτυχία… ή στην καταστροφή.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Ελευθερία Κοντογεώργη και Μάνος Τσούτης σε σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργου Παπαπαύλου.

Τα κινητά τηλέφωνα είναι απαραίτητα.

*Δεν είναι απαραίτητο να έχετε παρακολουθήσει το Part 1

Short bio

Ο Dr. Γιώργος Λάγιος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ψυχολογίας στην γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και διδακτορικό στην ψυχοσεξολογία. Είναι καθηγητής Ψυχοσεξουαλικής θεραπείας και συγγραφέας των τριών best sellers Eσύ θα σε επέλεγες για γονιό σου? (2019), Μέσα στο Μυαλό σου, (2021) και του Ντροπή σου Ολίβια, (2025).

https://www.instagram.com/glagi0s/reels/

Σκηνοθετική επιμέλεια : Γιώργος Παπαπαύλου

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού &

Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου lazaridou @ a – th . gr

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού [email protected]

: Ιωάννα Ζ ω ζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις : Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Διάρκεια : 90 λεπτά τουλάχιστον

Ημέρες και ώρες της εκδήλωσης

Κάθε Δευτέρα στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1 : 30 Ευρώ , VIP2 : 25 Ευρώ , Α’ Ζώνη :20 Ευρώ , Β’ Ζώνη : 18 Ευρώ , Θέσεις περιορισμένης ορατότητας : 16 Ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ: 16 Ευρώ στην Β’ Ζώνη

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια :



Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

211 1000 365 Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ.305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations@a–th.gr

Θέατρο Αλίκη

Αμερικής 4, Αθήνα

Τ. 211 1000 365