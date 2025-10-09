Θέατρο 09.10.2025

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp

Το πορτραίτο ενός γάμου σε επικίνδυνη ταλάντωση αναδεικνύεται στο σύγχρονο έργο «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp, που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου στο θέατρο Αποθήκη, από τον Οκτώβριο.
Mad.gr

Η ιστορία: Οι δύο σύζυγοι, Ρίτσαρντ και Κορίν, έχουν εγκαταλείψει την πόλη και μένουν πλέον στην εξοχή, επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο, να βρουν την γαλήνη στην ομορφιά της φύσης. Ο Ρίτσαρντ αποζητά με αυτήν την απόδραση, να ξεφύγει και από έξεις του παρελθόντος.

Ένα βράδυ όμως, καθότι γιατρός στο επάγγελμα – φέρνει στο σπίτι τη Ρεβέκκα, μία νεαρή κοπέλα, που βρήκε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Η Κορίν υποψιάζεται. Αρχίζουν οι συζητήσεις τάχα μου αδιάφορες αλλά με ένταση, οι ερωτήσεις – έξυπνες και με ειρωνεία- ανά δύο, ανά τρεις.  Όλα μέσα σε μία διεισδυτική προσπάθεια για την αλήθεια που κρύβεται πίσω από μία θρασύτατη ειλικρίνεια που ισοπεδώνει τα πάντα.

Οι σχέσεις τείνουν να πέσουν από τον γκρεμό. Οι ρόλοι ανατρέπονται. Γίνεται ένα ανυπόφορο παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε τρεις ανθρώπους.

Ο Martin Crimp πλέκει με ακρίβεια χειρουργού αλλά και με μία απαραίτητη δόση χιούμορ, μια ιστορία που η αμφιβολία κυριαρχεί και ο φόβος καθηλώνει.

Πίσω από τις λέξεις, κρύβονται υπόγειες εντάσεις: η ασφάλεια της μεσοαστικής ευμάρειας που βρίσκεται σε κίνδυνο, η εικόνα που καταστρέφεται, η εξοχή που πρέπει να διατηρήσει το ωραίο κλίμα της.

Ώσπου – ευτυχώς – έρχεται η αποκατάσταση της τάξης. Με κάποιο τρόπο. Ακατανόητο.

Απρόσμενο. Ως φυσικό επακόλουθο. Ίσως και γιατί όχι;

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Κίνηση: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Τάσος Προβιάς

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού

και επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού [email protected], Ιωάννα Ζοζέφα Πέγκου [email protected]

Δημοσιές Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μιχάλης Βαλάσογλου, Μαρία Κυρωζή, Κίττυ Παϊταζόγλου

Διάρκεια παράστασης : 90’

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη : 21:00

Παρασκευή : 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή : 19:00

Τιμές εισιτήριων :

VIP1 (1η σειρά): 25 Ευρώ, VIP2: 20 ευρώ, Πλατεία : 18 Ευρώ, Φοιτητικό, Ανέργων, παιδικό (έως 12 ετών):16 Ευρώ στην Πλατεία, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο): 16 Ευρώ στην Πλατεία.

Εισιτήρια :

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας & Γιώτα Καραίσκου, 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Email τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]

Θέατρο Αποθήκη

Σαρρή 40, Αθήνα 105 54

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

 

 

 

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Αποθήκη πολιτισμός
