H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού

Η Mattel Studios προχωρά στην παραγωγή μιας νέας ταινίας βασισμένη στη σειρά παιχνιδιών Polly Pocket. Η Lily Collins θα ερμηνεύει τον ρόλο της μικρής, αλλά δυναμικής, κούκλας. Το πρότζεκτ αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Hello Sunshine της Reese Witherspoon, και με την Amazon MGM Studios.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν ο Jordan Weiss και ο Dan Brier, οι οποίοι συνεργάστηκαν ήδη στο «Sweethearts». Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σκηνοθεσία του φιλμ είχε αναλάβει το 2021 η Lena Dunham, η οποία όμως τρία χρόνια αργότερα αποχώρησε από το project. Η πλοκή της ταινίας θα αφορά την ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού και μιας γυναίκας σε μέγεθος τσέπης που αναπτύσσουν μια δυνατή φιλία.

Διάβασε επίσης: Η Reese Witherspoon καλεί τις γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά στην τεχνητή νοημοσύνη

Η σειρά Polly Pocket πρωτοκυκλοφόρησε το 1989 ως μια σειρά από συλλεκτικά παιχνίδια μινιατούρες. Το 2018 η Mattel επανακυκλοφόρησε τη «μικρή και δυνατή» κούκλα, προσαρμόζοντάς την στην σύγχρονη κουλτούρα και δίνοντάς της νέα ζωή.

Με τα κινηματογραφικά franchises να διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στο οικοσύστημα της ψυχαγωγίας, η μεταφορά της Polly Pocket στην οθόνη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Mattel, μετά την επιτυχία του φιλμ «Barbie». Η ταινία σε σκηνοθεσία της Greta Gerwig με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling έφερε στα ταμεία πάνω από 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια και επιπλέον απέσπασε και Όσκαρ, για το τραγούδι «What Was I Made For?».

Η παραγωγή δείχνει να υπηρετεί έναν διπλό στόχο. Αφενός μεν να συγκινήσει το νεανικό κοινό που μεγάλωσε με την μικροσκοπική κούκλα, και αφετέρου να προσεγγίσει θεατές που αποζητούν ταινίες με φαντασία, κέφι και σύγχρονη άποψη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Barbie «σπάει» ένα ταμπού: Νέα κούκλα με διαβήτη τύπου 1 από τη Mattel

 

 

