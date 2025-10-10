Beauty 10.10.2025

Νέο look, νέα διάθεση: Το bob της Σοφίας Φαραζή φωτίζεται με caramel blonde τόνους

sofia_farazi
Η Σοφία Φαραζή υιοθετεί caramel blonde, φέρνοντας φρεσκάδα και λάμψη στο πρόσωπο και ανανεώνοντας το bob κούρεμά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Σοφία Φαραζή αποφάσισε να κάνει μια φρέσκια αλλαγή στα μαλλιά της και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Αφήνοντας πίσω το γνώριμο καστανό, υιοθέτησε μια ζεστή caramel blonde απόχρωση που φωτίζει αμέσως την εμφάνιση.

Το αγαπημένο bob cut παραμένει, αλλά τώρα δείχνει πιο ανάλαφρο και σύγχρονο χάρη στις λαμπερές καραμελένιες ανταύγειες. Το νέο χρώμα προσθέτει ζεστασιά στο πρόσωπο και χαρίζει μια effortless κομψότητα, θυμίζοντας διάσημες εμφανίσεις αλλά με τη δική της προσωπικότητα.

sofia_farazi
https://www.instagram.com/sofia_farazi/

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

Γιατί ξεχωρίζει η επιλογή της

Το caramel blonde είναι η απόλυτη φθινοπωρινή τάση για όσες θέλουν να φωτίσουν την εμφάνιση χωρίς υπερβολές. Οι ζεστοί τόνοι του ταιριάζουν σε κάθε επιδερμίδα, προσφέρουν διάσταση στα μαλλιά και δημιουργούν μια εικόνα φρεσκάδας και φυσικής λάμψης.

sofia_farazi
https://www.instagram.com/sofia_farazi/

Η νέα απόχρωση αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και δίνει ένα μοντέρνο twist σε ένα κλασικό κούρεμα. Οι διακριτικές ανταύγειες caramel κάνουν το look να δείχνει πολυδιάστατο και λαμπερό, χωρίς να χάνει τη διαχρονικότητά του.

Με λίγα λόγια, μια μικρή αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών μπορεί να ανανεώσει ολόκληρη την εμφάνιση, προσφέροντας στιλ, ζεστασιά και φρεσκάδα σε κάθε look.

Διάβασε επίσης: Η Φαίη Σκορδά φέρνει το power dressing των 80s στο street style του σήμερα

beauty beauty trends μαλλιά Σοφία Φαραζή
