Η Κατερίνα Ζαρίφη στην πιο προσωπική της κατάθεση για τον θάνατο του πατέρα της

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Ζαρίφη στο περιοδικό ΟΚ!, αναφερόμενη στην περίοδο που ο πατέρας της ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο και στη μετέπειτα απώλειά του.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια εξήγησε ότι εκείνος δεν ήταν ενήμερος για την κατάσταση της υγείας του, αφού οι οικείοι του θεωρούσαν ότι η καλή ψυχολογία θα ήταν ωφέλιμη για την καταπολέμηση της νόσου. Έτσι, προκειμένου να μην επηρεαστεί η ψυχολογική του κατάσταση, η Κατερίνα Ζαρίφη «έπαιζε θέατρο» στην τηλεοπτική εκπομπή στην οποία συμμετείχε τότε, προσποιούμενη ότι ήταν χαρούμενη.

Διάβασε επίσης: Η δύσκολη αλλά σιωπηλή μάχη της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη νόσο του Crohn

«Ο πατέρας μου διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα στις 25 Μαρτίου 2013, μια μέρα πριν από τα γενέθλιά του. Έφυγε από τη ζωή τέσσερις μήνες μετά, στις 20 Ιουλίου. Εκείνη την περίοδο έπρεπε να φεύγω από την εκπομπή της Ελένης και να τον πηγαίνω για χημειοθεραπείες. Ο πατέρας μου δεν ήξερε από τι νοσούσε. Δεν έπρεπε να το μάθει. Η καλή ψυχολογία θα τον βοηθούσε.

Ήθελα να βγαίνω στο γυαλί και να με βλέπει χαρούμενη. Έπρεπε να παίζω θέατρο. Ο μόνος χρόνος που είχα να παθαίνω συντριβή ήταν στον θάλαμο αναμονής της χημειοθεραπείας. Έχουν περάσει 12 χρόνια από όταν έφυγε από τη ζωή. Τους ανθρώπους όμως που αγαπάς βαθιά τους έχεις κάθε μέρα μέσα σου. Ο πόνος γλυκαίνει αλλά δεν εξαφανίζεται ποτέ.

Είχα μεγάλη αδυναμία στον πατέρα μου. Ήμασταν η κλασική ελληνική οικογένεια, όχι σαν αυτές που βλέπουμε σε διαφήμιση αμερικανικού βουτύρου, που τώρα μαθαίνει να απενοχοποιεί την αγκαλιά και το χάδι. Οι ελληνικές οικογένειες είναι πολύ δεμένες αλλά δεν είναι τόσο τρυφερές. Ένιωθα ενοχή να λέω “σ’ αγαπώ” στην οικογένειά μου. Τα παλαιότερα χρόνια πίστευαν ότι το “σ’ αγαπώ” είχε μόνο ερωτική διάθεση. Χαίρομαι, γιατί πρόλαβα και είπα στον μπαμπά μου “σ’ αγαπώ”», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Ζαρίφη.

Διάβασε επίσης: Η εξομολόγηση της Καλομοίρας για την κατάθλιψη και τις δυσκολίες της μητρότητας