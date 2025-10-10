Fashion 10.10.2025

Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney

eva_mendes
Η Eva Mendes πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Stella McCartney για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, με looks γεμάτα δυναμισμό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Eva Mendes γίνεται το πρόσωπο της νέας καμπάνιας της Stella McCartney για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, εκπροσωπώντας την αισθητική «Work Hard, Play Hard» που η σχεδιάστρια παρουσίασε πρόσφατα στην πασαρέλα της.

Στο υλικό που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του brand στο Instagram, εμφανίζεται μόνη σε ένα ανσασέρ, φορώντας ένα μαύρο off-shoulder φόρεμα σε συνδυασμό με vinyl μπότες που φτάνουν μέχρι το ύψος των μοιρών, αποπνέοντας δυναμισμό.

eva_mendes
https://www.instagram.com/stellamccartney/

Διάβασε επίσης: Stella McCartney SS26: Αιχμηρό tailoring, eco-fashion και φουτουριστική θηλυκότητα

Σε ένα άλλο καρουζέλ φωτογραφιών, την βλέπουμε να φορά ένα baby pink φόρεμα με αέρα των 80s, ενώ παίζει με μια φούσκα τσίχλας, ολοκληρώνοντας το look με γκρι μπότες μέχρι τους μοιρούς. Μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της καμπάνιας τη δείχνει σε μεταξωτό κόκκινο φόρεμα με έντονους ώμους εμπνευσμένους από τη δεκαετία του ’80, συνδυάζοντας κομψότητα και δύναμη σε κάθε πόζα.

%3D%3D

Η καμπάνια «Laptop to Lapdance» σηματοδοτεί την πρώτη solo παρουσίαση της Stella McCartney μετά την εξαγορά του μεριδίου της από τον LVMH, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της σχεδιάστριας: μέρα αφιερωμένη στη δουλειά, νύχτα στη διασκέδαση, με looks που μπορούν να συνδυάσουν και τα δύο. Μαζί με την Mendes, συμμετέχουν μοντέλα όπως η Natalia Vodianova, η Amelia Gray, η Karolina Spakowski, η Haoji Qi και άλλες, ενσαρκώνοντας το ίδιο πνεύμα της συλλογής.

eva_mendes
https://www.instagram.com/stellamccartney/

Παράλληλα, η Mendes πρωταγωνιστεί και σε μια διαδραστική ψηφιακή εμπειρία αγορών, με τίτλο «Shop with Stella: Winter 2025», η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του brand από τις 15 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους fans να ζήσουν τη μαγεία του fashion show και να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους κομμάτια.

Διάβασε επίσης: Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna

