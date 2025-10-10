Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η ηθοποιός μοιράστηκε τη «θερμιδική της παρασπονδία» και έκανε το κοινό να ταυτιστεί

Μετά από έναν τηλεοπτικό χειμώνα γεμάτο επιτυχίες, η Κατερίνα Παπουτσάκη ετοιμάζεται να επιστρέψει αυτή τη φορά στο θεατρικό σανίδι, συμμετέχοντας στο ανατρεπτικό μιούζικαλ των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου, σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη. Η πολυαναμενόμενη παραγωγή κάνει πρεμιέρα στις 20 Οκτωβρίου και ήδη συγκεντρώνει τα φώτα πάνω της.

Όμως, όσο γεμάτο κι αν είναι το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα, η Κατερίνα δεν σταματά να είναι πάνω απ’ όλα μαμά. Με τα δύο της αγόρια, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα, να βρίσκονται σε μια απαιτητική σχολική και εξωσχολική καθημερινότητα, η ίδια φροντίζει να τους ετοιμάζει πάντα σπιτικό φαγητό με όσο το δυνατόν πιο υγιεινές επιλογές.

Μάλιστα, σε πρόσφατη ανάρτησή της, δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί όταν μοιράστηκε μια νόστιμη αλλά… γεμάτη θερμίδες συνταγή, σημειώνοντας αστειευόμενη πως μόλις ξεκίνησε δίαιτα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η αντίσταση στον πειρασμό είναι μια διαρκής μάχη.

Αν και αγαπά τις γεύσεις και τη μαγειρική και ειδικά τα comfort πιάτα για την οικογένεια, η ίδια επιλέγει πλέον να τρώει πιο συνειδητά: πρωτεΐνη, λαχανικά, λίγους υδατάνθρακες και… μέτρο στις «ατασθαλίες». Η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει λοιπόμ πως ακόμη και με τρέξιμο από το γύρισμα στο σχολείο και από το θέατρο στην κουζίνα, μπορείς να βρεις την ισορροπία. Ακόμα κι αν ενίοτε χρειάζεται να αντιμετωπίσεις ένα ταψί μακαρόνια με… αυτοέλεγχο!

