Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ

Η Dove Cameron γιορτάζει δύο χρόνια σχέσης με τον Damiano David και δεν μπορούσε να κρατήσει τη χαρά της κρυφή. Η 29χρονη σταρ των «Descendants» μοιράστηκε στο Instagram μια τρυφερή ανάρτηση γεμάτη φωτογραφίες από τη ζωή της δίπλα στον 26χρονο frontman των Måneskin, αναδεικνύοντας τη βαθιά αγάπη που τους συνδέει. Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου», συνοδεύοντας τη φράση με ένα collage γεμάτο τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού.

Η ανάρτηση της Dove Cameron είναι γεμάτη συγκίνηση και ειλικρίνεια. «Κλαίω τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, γιατί η ζωή έχει γίνει τόσο όμορφη με εσένα μέσα της», πρόσθεσε, συνεχίζοντας: «Σ’ αγαπώ με τρόπο που καμία λέξη δεν θα μπορούσε να εκφράσει, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Buon anniversario amore mio». Ο Damiano απάντησε κάτω από την ανάρτηση με μια απλή αλλά γεμάτη συναίσθημα φράση: «Το καλύτερο μέρος του να ζεις».

Το ζευγάρι, που πρώτη φορά προκάλεσε φήμες για τη σχέση τους το 2023, έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νεαρά celebrity couples στον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Dove Cameron έδωσε μια μικρή γεύση της σχέσης τους μέσω ενός music video, στο οποίο περιέχονται προσωπικές και οικείες στιγμές των δύο. Η δημοσιότητα αυτή, σε συνδυασμό με την ειλικρίνεια της για την αγάπη και τις προσωπικές της εμπειρίες, φέρνει το κοινό ακόμα πιο κοντά στην καθημερινότητά τους.

