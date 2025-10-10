TV 10.10.2025

«Τότε και Τώρα»: Θα πεθάνεις στο γέλιο! Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα, Χαραλαμπούδη και πασίγνωστους guest

Η επιτυχία του YouTube περνά στην τηλεόραση με σενάρια που ισορροπούν ανάμεσα στο χτες και το σήμερα
Το αγαπημένο δίδυμο Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχονται στον ΣΚΑΪ και μαζί με τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM, μεταφέρουν στη μικρή οθόνη την επιτυχημένη σειρά «Τότε και τώρα», που αγάπησαν χιλιάδες θεατές με εκατομμύρια views στο ελληνικό ίντερνετ.

Μια σειρά μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων για δύο ζευγάρια, δυο εποχές και έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Το «Τότε και τώρα» είναι μια τρυφερή κωμωδία χαρακτήρων με καυστικό χιούμορ. Μια κοινωνική σάτιρα με πολλά κωμικά αλλά και ηθογραφικά στοιχεία, που συνδυάζει το γέλιο με την συγκίνηση και που φωτίζει τις διαφορές και τις ομοιότητες δύο εποχών μέσα από τις ζωές δύο ζευγαριών. Το ΤΟΤΕ είναι τα ‘80s-‘90s, το ΤΩΡΑ είναι το 2025!

Τη νέα σεζόν, η τηλεόραση του ΣΚΑΪ υποδέχεται την ηθοποιό Έλενα Χαραλαμπούδη και τον κωμικό Αλέξανδρο Τσουβέλα. Οι δυο τους μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύονται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια τότε και τώρα, ενώ σε κάθε επεισόδιο παρακολουθούμε το πώς η ίδια εμπειρία – ο γάμος, το ρεβεγιόν, η γέννα, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου και όλα όσα συνδέονται με την καθημερινότητα της οικογένειας – βιώνονται στις δύο εποχές. Μέσα από τις αντιθέσεις αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή.

Ο ταλαντούχος Αλέξανδρος Τσουβέλας και η χαρισματική Έλενα Χαραλαμπούδη υποδύονται από δύο ρόλους, με τους οποίους εύκολα μπορεί να ταυτιστεί το κοινό, καθώς κάτω από τους ξεκαρδιστικούς διαλόγους και τις κωμικές αντιφάσεις, κρύβεται η αναζήτηση της παντοτινής αγάπης. Και τότε και τώρα.


Οι δυο ηθοποιοί βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού και αποκάλυψαν πως ο κόσμος του διαδικτύου τους έβαλε την ιδέα να μεταφέρουμε το «Τότε και τώρα» στην τηλεόραση. Όλα τα επεισόδια, όπως είπαν, είναι ξεκαρδιστικά, από τα οποία μάλιστα υπάρχουν και bloopers, ενώ αποκάλυψαν πως σε κάθε επεισόδιο θα βλέπουμε έναν guest celebrity. 

