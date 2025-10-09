TV 09.10.2025

Το comeback της χρονιάς! Το «Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια και δες τα πρώτα πλάνα

Το Σόι σου
Η λατρεμένη οικογενειακή κωμωδία επιστρέφει με νέα επεισόδια, φρέσκιες ατάκες και το ίδιο καστ που αγαπήσαμε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

6 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που είδαμε την αγαπημένη μας οικογένεια της σειράς του ALPHA, «Το Σόι σου» να χαρίζει γέλιο, απρόοπτα και ατάκες που δεν ξεχνιούνται. Κι όμως, η μαγεία δεν εξαφανίστηκε μιας και ήρθε η στιγμή για ένα επικό comeback: η σειρά επιστρέφει ξανά μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Alpha, και οι πρώτες backstage σκηνές έσκασαν στο διαδίκτυο για να μας υπενθυμίσουν γιατί την λατρεύουμε.

Στο πρώτο βίντεο από τα παρασκήνια για την επίσημη φωτογράφιση του καστ, βλέπουμε γέλια, χαρές, τρελές πόζες, με όλους τους ηθοποιούς να είναι κάτι παραπάνω από ευτυχισμένοι που ξανά βρίσκονται όλοι μαζί.

Το Σόι Σου

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

Να υπενθυμίσουμε πως πριν μερικές μέρες κυκλοφόρησε και το πρώτο teaser για τον νέο κύκλο, με τον ALPHA να ανακοινώνει και επίσημα την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς:

Το Σόι Σου: Το spoiler για τα νέα επεισόδια

«Το πιο αγαπημένο «σόι» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει! Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ! Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές. Όλα δείχνουν αλλιώς… μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ. Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «Το σόι σου».

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός – Φωτογραφία από τα γυρίσματα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alpha TV Ελληνικές Σειρές ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μεγάλωσε! Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα έγινε 14 – Οι σπάνιες φωτογραφίες που συγκινούν!

Μεγάλωσε! Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα έγινε 14 – Οι σπάνιες φωτογραφίες που συγκινούν!

09.10.2025
Επόμενο
1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ

1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ

09.10.2025

Δες επίσης

1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ
TV

1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ

09.10.2025
Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται
TV

Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται

09.10.2025
Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει
TV

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

09.10.2025
Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1
TV

Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

08.10.2025
«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ
TV

«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

08.10.2025
Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου
TV

Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

08.10.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice
TV

Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice

06.10.2025
Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ
TERMS OF USE

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

06.10.2025
Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση
TV

Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

06.10.2025
Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1

04.10.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha

03.10.2025
Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε
TV

Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε

03.10.2025
Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»
TV

Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»

03.10.2025
STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας
TV

STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας

02.10.2025
Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open
TV

Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open

02.10.2025
Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ
TV

Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ

01.10.2025
Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε
TV

Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε

01.10.2025
Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ
TV

Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ

30.09.2025
The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ
TV

The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ

30.09.2025
Mega: Τέλος η «Γη της Ελιάς» – Η σειρά που θα την αντικαταστήσει
TV

Mega: Τέλος η «Γη της Ελιάς» – Η σειρά που θα την αντικαταστήσει

30.09.2025
The Voice: Δυναμικό comeback στον ΣΚΑΪ αψηφώντας τον ανταγωνισμό
TV

The Voice: Δυναμικό comeback στον ΣΚΑΪ αψηφώντας τον ανταγωνισμό

30.09.2025