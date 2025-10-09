Το comeback της χρονιάς! Το «Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια και δες τα πρώτα πλάνα

6 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που είδαμε την αγαπημένη μας οικογένεια της σειράς του ALPHA, «Το Σόι σου» να χαρίζει γέλιο, απρόοπτα και ατάκες που δεν ξεχνιούνται. Κι όμως, η μαγεία δεν εξαφανίστηκε μιας και ήρθε η στιγμή για ένα επικό comeback: η σειρά επιστρέφει ξανά μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Alpha, και οι πρώτες backstage σκηνές έσκασαν στο διαδίκτυο για να μας υπενθυμίσουν γιατί την λατρεύουμε.

Στο πρώτο βίντεο από τα παρασκήνια για την επίσημη φωτογράφιση του καστ, βλέπουμε γέλια, χαρές, τρελές πόζες, με όλους τους ηθοποιούς να είναι κάτι παραπάνω από ευτυχισμένοι που ξανά βρίσκονται όλοι μαζί.

Να υπενθυμίσουμε πως πριν μερικές μέρες κυκλοφόρησε και το πρώτο teaser για τον νέο κύκλο, με τον ALPHA να ανακοινώνει και επίσημα την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς:

«Το πιο αγαπημένο «σόι» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει! Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ! Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές. Όλα δείχνουν αλλιώς… μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ. Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «Το σόι σου».

