Fashion 10.10.2025

Η Taylor Swift μαγνητίζει τα βλέμματα με το headpiece της Celia Kritharioti

taylor_swift
Η Taylor Swift εντυπωσιάζει με το χειροποίητο head piece της Celia Kritharioti στην παρουσίαση του νέου της άλμπουμ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Taylor Swift συνεχίζει να εντυπωσιάζει, όχι μόνο με τη μουσική της, αλλά και με τις εμφανίσεις της που συνδυάζουν στιλ και τέχνη. Στην πρόσφατη παρουσίαση του νέου της άλμπουμ, επέλεξε ένα εντυπωσιακό head piece από τη συλλογή Celia Kritharioti Haute Couture, ένα κομμάτι χειροποίητο, στολισμένο με αστέρια, που αποπνέει πολυτέλεια και φαντασία.

Κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου φαίνεται μελετημένη, ενώ τα 12 αστέρια συμβολίζουν τα 12 άλμπουμ της, προσδίδοντας μια προσωπική και νοηματική διάσταση στην εμφάνισή της. Η ενσωμάτωση της μουσικής και της υψηλής ραπτικής δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που ξεφεύγει από τα κλασικά σύνολα, χαρίζοντας στη σταρ μια αίσθηση κινηματογραφικής μαγείας και μοναδικής κομψότητας.

Taylor Swift

Διάβασε επίσης: Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Η συνεργασία της Taylor Swift με την Celia Kritharioti δεν είναι τυχαία. Στο βίντεο κλιπ του κομματιού «Karma», η πρώτη της εμφάνιση στην γόνδολα ήταν πάλι με μία δημιουργία του οίκου, γεγονός που δείχνει την ιδιαίτερη αδυναμία της στο σχεδιαστικό ύφος της Celia Kritharioti. Η εικόνα εκείνη ξεχώρισε για την κινηματογραφική αισθητική και τη διαχρονική λάμψη της, ενώ η συνεχής συνεργασία τους αντικατοπτρίζει την κοινή τους φιλοσοφία: το πάθος για την τέχνη, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η έκφραση της θηλυκής κομψότητας. Η Taylor Swift φαίνεται να εμπιστεύεται τον ελληνικό οίκο όχι μόνο για τις δημόσιες εμφανίσεις της αλλά και για την προσωπική της καλλιτεχνική έκφραση, δημιουργώντας συνδέσεις που υπερβαίνουν το απλό fashion statement και αγγίζουν την υψηλή αισθητική της τέχνης.

Το head piece που επέλεξε για την παρουσίαση του άλμπουμ συνδυάζει την κλασική κομψότητα με ένα σύγχρονο twist, αναδεικνύοντας το πρόσωπο και τη φιγούρα της με μοναδικό τρόπο. Η λεπτομέρεια των χειροκεντημένων αστέρων και η αίσθηση πολυτέλειας του υλικού μεταμορφώνουν κάθε εμφάνιση σε μικρό έργο τέχνης. Ταυτόχρονα, η επιλογή αυτή αναδεικνύει το γεγονός ότι η Taylor Swift χρησιμοποιεί τη μόδα για να αφηγηθεί ιστορίες, προσθέτοντας μια διακριτική αλλά ισχυρή νοηματική διάσταση στα δημόσια εμφανισιακά της statements.

Διάβασε επίσης: Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Celia Kritharioti Fashion Taylor Swift The Life of a Showgirl
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ

Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ

10.10.2025
Επόμενο
«Τότε και Τώρα»: Θα πεθάνεις στο γέλιο! Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα, Χαραλαμπούδη και πασίγνωστους guest

«Τότε και Τώρα»: Θα πεθάνεις στο γέλιο! Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα, Χαραλαμπούδη και πασίγνωστους guest

10.10.2025

Δες επίσης

Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney
Fashion

Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney

10.10.2025
Η Σαρδηνία δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν στο νησί
Life

Η Σαρδηνία δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν στο νησί

10.10.2025
To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ
Fashion

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

10.10.2025
Το κασκόλ είναι το αξεσουάρ που θα μεταμορφώσει τη σιλουέτα σου σε δευτερόλεπτα
Fashion

Το κασκόλ είναι το αξεσουάρ που θα μεταμορφώσει τη σιλουέτα σου σε δευτερόλεπτα

10.10.2025
Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump
Life

Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump

10.10.2025
Bye-bye ξανθό, bye-bye καστανό – Tο νέο χρώμα μαλλιών είναι εδώ!
Beauty

Bye-bye ξανθό, bye-bye καστανό – Tο νέο χρώμα μαλλιών είναι εδώ!

10.10.2025
Οι 4 συνήθειες που «σκοτώνουν» τις μπούκλες σου και δες πώς θα το διορθώσεις!
Beauty

Οι 4 συνήθειες που «σκοτώνουν» τις μπούκλες σου και δες πώς θα το διορθώσεις!

10.10.2025
Όλα τα βλέμματα στο Παρίσι! Τα highlights της Fashion Week που έγραψαν ιστορία για την Άνοιξη 2026!
Fashion

Όλα τα βλέμματα στο Παρίσι! Τα highlights της Fashion Week που έγραψαν ιστορία για την Άνοιξη 2026!

10.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Αυγού: Το αυγό είναι το πιο Gen Z τρόφιμο και να γιατί
Food

Παγκόσμια Ημέρα Αυγού: Το αυγό είναι το πιο Gen Z τρόφιμο και να γιατί

10.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δύναμη δεν είναι να αντέχεις, είναι να σταματάς
Life

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δύναμη δεν είναι να αντέχεις, είναι να σταματάς

10.10.2025
Η Φαίη Σκορδά φέρνει το power dressing των 80s στο street style του σήμερα
Fashion

Η Φαίη Σκορδά φέρνει το power dressing των 80s στο street style του σήμερα

09.10.2025
Η εμφάνιση της Sarah Jessica Parker που έκανε τα φλας να αστράψουν
Fashion

Η εμφάνιση της Sarah Jessica Parker που έκανε τα φλας να αστράψουν

09.10.2025
Η Kris Jenner έγινε ξανθιά και είναι ίδια η Kendal
Beauty

Η Kris Jenner έγινε ξανθιά και είναι ίδια η Kendal

09.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί
Beauty

Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

09.10.2025
Ξέχνα το μαύρο: Αυτές είναι οι μπότες που φοράνε όλες φέτος
Fashion

Ξέχνα το μαύρο: Αυτές είναι οι μπότες που φοράνε όλες φέτος

09.10.2025
Από τον Instagrammer μέχρι τον υπναρά: Τα 5 είδη ταξιδιωτών που συναντάς σε κάθε εκδρομή
Life

Από τον Instagrammer μέχρι τον υπναρά: Τα 5 είδη ταξιδιωτών που συναντάς σε κάθε εκδρομή

09.10.2025
Η Zendaya έκανε το flipped lob το απόλυτο χτένισμα για αυτή τη σεζόν
Beauty

Η Zendaya έκανε το flipped lob το απόλυτο χτένισμα για αυτή τη σεζόν

09.10.2025
7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου
Fashion

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

09.10.2025
Αυτό είναι το fashion item που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όλα τα catwalks του Παρισιού
Fashion

Αυτό είναι το fashion item που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όλα τα catwalks του Παρισιού

09.10.2025
Ραντεβού με Ζυγό; Πες αυτές τις 5 φράσεις και θα σε ερωτευτεί στο λεπτό
Life

Ραντεβού με Ζυγό; Πες αυτές τις 5 φράσεις και θα σε ερωτευτεί στο λεπτό

08.10.2025
Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα
Fitness

Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα

08.10.2025