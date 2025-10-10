Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ

Η Paris Hilton κυκλοφόρησε στο youtube τη σειρά Paris & Pups, που αγαλλιάζει τη διαφορετικότητα, τη δημιουργικότητα και την αποδοχή του εαυτού

Η Paris Hilton εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αυτή τη φορά μέσα από τον κόσμο του animation, δίνοντας παράλληλα φωνή στη διαφορετικότητα και στη ΔΕΠΥ (Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας). Η νέα της παιδική σειρά με τίτλο «Paris & Pups» έκανε πρεμιέρα στο YouTube, σηματοδοτώντας μια συνεργασία με τον οργανισμό Understood.org, στο πλαίσιο του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη ΔΕΠΥ (ADHD Awareness Month). Εμπνευσμένη από την ίδια τη ζωή της Paris Hilton και τα αγαπημένα της κατοικίδια, η σειρά προβάλλει τη σημασία της νευροδιαφορετικότητας και της αποδοχής του εαυτού, φωτίζοντας με θετικό τρόπο τη ΔΕΠΥ και το τι σημαίνει να είσαι «διαφορετικός».

Το «Paris & Pups» αφηγείται τις περιπέτειες της 12χρονης Paris Star, μιας παιδικής εκδοχής της Hilton, και των πέντε της σκυλιών, Slivington, Baby, Diamond, Mugsy και Bijou, που ζουν στο πολυτελές «Fabuluxe Hotel». Μαζί εξερευνούν τη φιλία, τη δημιουργικότητα και την καλοσύνη, ενώ αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις μέσα από ευρηματικότητα και αυτοπεποίθηση.

«Τόσο η Star όσο και ο Slivington έχουν ΔΕΠΥ, κι αυτό είναι που τους κάνει δημιουργικούς, μοναδικούς και πραγματικά λαμπερούς», εξήγησε η Paris Hilton. «Συνεργαστήκαμε με το Understood.org για να δώσουμε ζωή σε αυτούς τους χαρακτήρες, γιατί όταν ήμουν παιδί, θα ήθελα να βλέπω περισσότερες σειρές που να παρουσιάζουν τα παιδιά όπως ακριβως είναι, και όχι να τα κάνουν να νιώθουν ότι πρέπει να χωρέσουν όλα σε ένα καλούπι».

Η Paris Hilton συνεργάστηκε στενά με τους ειδικούς του Understood.org για τη δημιουργία ενός δωρεάν οδηγού για οικογένειες, σχεδιασμένου να βοηθά τους γονείς να συζητούν με τα παιδιά τους για τη ΔΕΠΥ, παράλληλα με την προβολή της σειράς. «Αν εσύ ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σου είναι νευροδιαφορετικό, θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου», πρόσθεσε η Paris Hilton. «Αυτή η σειρά είναι φτιαγμένη με εσάς στο μυαλό μας». Το «Paris & Pups» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών.

Η σειρά συνοδεύεται από πρωτότυπο τραγούδι, ερμηνευμένο από την ίδια την Paris Hilton. Παράλληλα, η Scholastic έχει εξασφαλίσει τα εκδοτικά δικαιώματα του πρότζεκτ, με την πρώτη κυκλοφορία να αναμένεται το φθινόπωρο του 2026, ενώ η 9 Story Distribution έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή.

Η Paris Hilton, που έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της προς τη νευροδιαφορετική κοινότητα, υπογραμμίζει μέσα από το «Paris & Pups» ότι η ΔΕΠΥ δεν είναι εμπόδιο αλλά πηγή δημιουργίας. Η σειρά δεν στοχεύει μόνο στη διασκέδαση των παιδιών, αλλά και στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους, αποδεικνύοντας πως κάθε παιδί μπορεί να «λάμπει» με τον δικό του τρόπο.

