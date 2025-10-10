Streaming News 10.10.2025

Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ

Η Paris Hilton κυκλοφόρησε στο youtube τη σειρά Paris & Pups, που αγαλλιάζει τη διαφορετικότητα, τη δημιουργικότητα και την αποδοχή του εαυτού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Paris Hilton εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αυτή τη φορά μέσα από τον κόσμο του animation, δίνοντας παράλληλα φωνή στη διαφορετικότητα και στη ΔΕΠΥ (Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας). Η νέα της παιδική σειρά με τίτλο «Paris & Pups» έκανε πρεμιέρα στο YouTube, σηματοδοτώντας μια συνεργασία με τον οργανισμό Understood.org, στο πλαίσιο του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη ΔΕΠΥ (ADHD Awareness Month). Εμπνευσμένη από την ίδια τη ζωή της Paris Hilton και τα αγαπημένα της κατοικίδια, η σειρά προβάλλει τη σημασία της νευροδιαφορετικότητας και της αποδοχής του εαυτού, φωτίζοντας με θετικό τρόπο τη ΔΕΠΥ και το τι σημαίνει να είσαι «διαφορετικός».

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού

Το «Paris & Pups» αφηγείται τις περιπέτειες της 12χρονης Paris Star, μιας παιδικής εκδοχής της Hilton, και των πέντε της σκυλιών, Slivington, Baby, Diamond, Mugsy και Bijou, που ζουν στο πολυτελές «Fabuluxe Hotel». Μαζί εξερευνούν τη φιλία, τη δημιουργικότητα και την καλοσύνη, ενώ αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις μέσα από ευρηματικότητα και αυτοπεποίθηση.

«Τόσο η Star όσο και ο Slivington έχουν ΔΕΠΥ, κι αυτό είναι που τους κάνει δημιουργικούς, μοναδικούς και πραγματικά λαμπερούς», εξήγησε η Paris Hilton. «Συνεργαστήκαμε με το Understood.org για να δώσουμε ζωή σε αυτούς τους χαρακτήρες, γιατί όταν ήμουν παιδί, θα ήθελα να βλέπω περισσότερες σειρές που να παρουσιάζουν τα παιδιά όπως ακριβως είναι, και όχι να τα κάνουν να νιώθουν ότι πρέπει να χωρέσουν όλα σε ένα καλούπι».

www.imdb.com

Η Paris Hilton συνεργάστηκε στενά με τους ειδικούς του Understood.org για τη δημιουργία ενός δωρεάν οδηγού για οικογένειες, σχεδιασμένου να βοηθά τους γονείς να συζητούν με τα παιδιά τους για τη ΔΕΠΥ, παράλληλα με την προβολή της σειράς. «Αν εσύ ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σου είναι νευροδιαφορετικό, θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου», πρόσθεσε η Paris Hilton. «Αυτή η σειρά είναι φτιαγμένη με εσάς στο μυαλό μας». Το «Paris & Pups» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών.

Η σειρά συνοδεύεται από πρωτότυπο τραγούδι, ερμηνευμένο από την ίδια την Paris Hilton. Παράλληλα, η Scholastic έχει εξασφαλίσει τα εκδοτικά δικαιώματα του πρότζεκτ, με την πρώτη κυκλοφορία να αναμένεται το φθινόπωρο του 2026, ενώ η 9 Story Distribution έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή.

Η Paris Hilton, που έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της προς τη νευροδιαφορετική κοινότητα, υπογραμμίζει μέσα από το «Paris & Pups» ότι η ΔΕΠΥ δεν είναι εμπόδιο αλλά πηγή δημιουργίας. Η σειρά δεν στοχεύει μόνο στη διασκέδαση των παιδιών, αλλά και στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους, αποδεικνύοντας πως κάθε παιδί μπορεί να «λάμπει» με τον δικό του τρόπο.

Κεντρική φωτογραφία: www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Paris & Pups Paris Hilton ΔΕΠΥ ΣΕΙΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Σαρδηνία δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν στο νησί

Η Σαρδηνία δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν στο νησί

10.10.2025
Επόμενο
Η Taylor Swift μαγνητίζει τα βλέμματα με το headpiece της Celia Kritharioti

Η Taylor Swift μαγνητίζει τα βλέμματα με το headpiece της Celia Kritharioti

10.10.2025

Δες επίσης

Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!
Cinema

Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!

10.10.2025
The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο
Cinema

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο

10.10.2025
Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Cinema

Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

10.10.2025
Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες
Cinema

Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες

10.10.2025
Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles
Cinema

Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles

10.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

09.10.2025
Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα
Cinema

Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα

09.10.2025
Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer
Cinema

Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer

09.10.2025
Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!
Cinema

Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!

09.10.2025
H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού
Cinema

H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού

08.10.2025
Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία
Cinema

Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία

08.10.2025
Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone
Cinema

Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

08.10.2025
Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος
Cinema

Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος

08.10.2025
5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων
Cinema

5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων

08.10.2025
Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007
Cinema

Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007

07.10.2025
Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote
Cinema

Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote

07.10.2025
Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10
Cinema

Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10

07.10.2025
Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»
Cinema

Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»

06.10.2025
Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock
Cinema

Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock

06.10.2025
Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει
Cinema

Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

06.10.2025
Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box
Cinema

Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box

05.10.2025