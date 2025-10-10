Celeb News 10.10.2025

Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna

Ο ράπερ μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή του ως πατέρας και συγκίνησε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Complex, ο A$AP Rocky ρωτήθηκε ποιο είναι το αγαπημένο του πράγμα που δημιούργησε φέτος. Και ενώ όλοι περίμεναν μια απάντηση σχετική με μουσική ή μόδα, ο γνωστός ράπερ και παραγωγός έδωσε μια συγκινητική και απόλυτα ανθρώπινη απάντηση.

«Η κόρη μου», απάντησε με χαμόγελο ο Rocky, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Rakim Mayers, αναφερόμενος στη Rocki Irish, το τρίτο παιδί που απέκτησε με την Rihanna τον περασμένο Σεπτέμβριο.

rihanna_rocky
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Rihanna έγινε μαμά για 3η φορά – Η φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της

Το ζευγάρι -που έχει ήδη δύο γιους, τον RZA και τον Riot- φαίνεται πως απολαμβάνει απόλυτα την οικογενειακή ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πάντα με στυλ και τρυφερότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο A$AP Rocky δεν δίστασε να δείξει πόσο βαθιά τον έχει αγγίξει ο ρόλος του πατέρα, αφήνοντας για λίγο την περσόνα του ράπερ και δείχνοντας την πιο ευαίσθητη πλευρά του.

Να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη οικογένειά μεγαλώνει σε μια περίοδο που το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης μιας και τον Φεβρουάριο, ο A$AP Rocky αθωώθηκε από την κατηγορία για χρήση όπλου σε βάρος πρώην φίλου του, σε μια δίκη όπου η Rihanna είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο με τους δύο γιους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky αφήνει να εννοηθεί ότι μάλλον είναι ήδη παντρεμένος με τη Rihanna

A$ap Rocky RIHANNA ζευγάρια
