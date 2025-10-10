Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ

Η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει την ανυπομονησία της για το γλυκό του Πέτρου Συρίγου

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Κατερίνα Καινούργιου έχει απαντήσει εμμέσως στις φήμες που την θέλουν να είναι έγκυος, είτε σχολιάζοντας τα κιλά που έχει πάρει, είτε τονίζοντας πως έχει λιγούρες και ζαλάδες.

Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή, η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει την ανυπομονησία της για τη νέα συνταγή του Πέτρου Συρίγου. Συγκεκριμένα, ο σεφ της εκπομπής αποκάλυψε λίγο πρν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι θα φτιάξει ένα κέικ σοκολάτας. Τότε η Κατερίνα Καινούργιου αναρωτήθηκε αν υπάρχει ένα ήδη έτοιμο προκειμένου να δοκιμάσει πριν δείξει τη συνταγή ο Πέτρος Συρίγος στο τηλεοπτικό κοινό.

Η Κατερίνα Καινούργιου τότε είπε στον αέρα της Super Κατερίνα: «Είναι έτοιμο γιατί με έπιασε μια ζαλάδα;», αλλά ο Πέτρος Συρίγος απάντησε πως δεν ήτα, κάτι που απογοήτευεσε την ίδια, η οποία καθόταν στον καναπέ της ντυμένη μ’ ένα άνετο pijama set σε σατέν υλικό.

Να υπενθυμίσουμε πως οι λιγούρες της δεν είναι πρώτη φορά που απασχολούν καθώς η ίδια φροντίζει πολύ συχνά να κάθεται δίπλα στον σεφ και να δοκιμάζει τις αλμυρές και γλυκές συνταγές του με όρεξη.

