Streaming News 10.10.2025

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο
Με περισσότερο δράμα, επιχειρηματικές κινήσεις και το γνώριμο glam, η οικογένεια-σύμβολο του σύγχρονου θεάματος επανέρχεται στο Disney+
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Έχουν περάσει χρόνια από τότε που το Keeping Up with the Kardashians μάς σύστησε σε έναν νέο τρόπο τηλεοπτικής αφήγησης, όπου το προσωπικό γίνεται δημόσιο και το lifestyle μετατρέπεται σε περιεχόμενο. Τώρα, στον 7ο κύκλο της σειράς The Kardashians στο Disney+, η οικογένεια συνεχίζει να καταγράφει και να ελέγχει την ίδια της την ιστορία.

Η Kim Kardashian μεταμορφώνει συνεχώς το brand της, η Kourtney Kardashian βιώνει τη μητρότητα ξανά, ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της. Η Khloé Kardashian προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και την αυτογνωσία, η Kendall Jenner και η Kylie Jenner πλοηγούνται στον κόσμο της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, και φυσικά, η Kris Jenner κρατά γερά το τιμόνι, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

Πίσω από τις κάμερες, όμως, δεν βλέπουμε πια απλώς ένα reality. Βλέπουμε ένα καλοστημένο ημερολόγιο ζωής, επαγγελματισμού και συναισθημάτων, φτιαγμένο με τόση επιμέλεια που μοιάζει περισσότερο με αφήγηση pop κουλτούρας παρά με «απλή» καταγραφή καθημερινότητας.

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο
.primevideo.com

Μέσα από τις εντάσεις, τις αποκαλύψεις και τις στιγμές λάμψης, η σειρά εξακολουθεί να κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό. Και κάθε φορά που πιστεύουμε πως τα έχουμε δει όλα, οι Kardashians βρίσκουν έναν νέο τρόπο να μάς πουν ότι… δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη.

Η πρεμιέρα του 7ου κύκλου θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου και τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη, αποκλειστικά στο Disney+.

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο
https://www.imdb.com/

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Disney Keeping Up With The kardashians The Kardashians ΡΙΑΛΙΤΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

10.10.2025
Επόμενο
Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ

Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ

10.10.2025

Δες επίσης

Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Cinema

Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

10.10.2025
Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες
Cinema

Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες

10.10.2025
Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles
Cinema

Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles

10.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

09.10.2025
Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα
Cinema

Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα

09.10.2025
Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer
Cinema

Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer

09.10.2025
Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!
Cinema

Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!

09.10.2025
H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού
Cinema

H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού

08.10.2025
Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία
Cinema

Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία

08.10.2025
Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone
Cinema

Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

08.10.2025
Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος
Cinema

Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος

08.10.2025
5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων
Cinema

5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων

08.10.2025
Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007
Cinema

Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007

07.10.2025
Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote
Cinema

Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote

07.10.2025
Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10
Cinema

Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10

07.10.2025
Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»
Cinema

Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»

06.10.2025
Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock
Cinema

Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock

06.10.2025
Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει
Cinema

Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

06.10.2025
Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box
Cinema

Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box

05.10.2025
O Nicolas Cage ως Ιωσήφ σε βιβλική ταινία τρόμου (video)
Cinema

O Nicolas Cage ως Ιωσήφ σε βιβλική ταινία τρόμου (video)

05.10.2025
Εμβληματικός ηθοποιός μπαίνει στο Highlander στο πλευρό του Henry Cavill
Cinema

Εμβληματικός ηθοποιός μπαίνει στο Highlander στο πλευρό του Henry Cavill

05.10.2025