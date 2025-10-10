The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο

Έχουν περάσει χρόνια από τότε που το Keeping Up with the Kardashians μάς σύστησε σε έναν νέο τρόπο τηλεοπτικής αφήγησης, όπου το προσωπικό γίνεται δημόσιο και το lifestyle μετατρέπεται σε περιεχόμενο. Τώρα, στον 7ο κύκλο της σειράς The Kardashians στο Disney+, η οικογένεια συνεχίζει να καταγράφει και να ελέγχει την ίδια της την ιστορία.

Η Kim Kardashian μεταμορφώνει συνεχώς το brand της, η Kourtney Kardashian βιώνει τη μητρότητα ξανά, ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της. Η Khloé Kardashian προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και την αυτογνωσία, η Kendall Jenner και η Kylie Jenner πλοηγούνται στον κόσμο της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, και φυσικά, η Kris Jenner κρατά γερά το τιμόνι, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

Πίσω από τις κάμερες, όμως, δεν βλέπουμε πια απλώς ένα reality. Βλέπουμε ένα καλοστημένο ημερολόγιο ζωής, επαγγελματισμού και συναισθημάτων, φτιαγμένο με τόση επιμέλεια που μοιάζει περισσότερο με αφήγηση pop κουλτούρας παρά με «απλή» καταγραφή καθημερινότητας.

Μέσα από τις εντάσεις, τις αποκαλύψεις και τις στιγμές λάμψης, η σειρά εξακολουθεί να κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό. Και κάθε φορά που πιστεύουμε πως τα έχουμε δει όλα, οι Kardashians βρίσκουν έναν νέο τρόπο να μάς πουν ότι… δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη.

Η πρεμιέρα του 7ου κύκλου θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου και τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη, αποκλειστικά στο Disney+.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer