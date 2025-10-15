MadWalk 2025 by Τhree Cents
Man vs Baby: Η νέα σειρά του Netflix με τον Rowan Atkinson είναι ό,τι πιο αστείο θα δεις φέτος

Man vs Baby: Η νέα ταινία του Netflix με τον Rowan Atkinson είναι ό,τι πιο αστείο θα δεις φέτος
Ο αγαπημένος κωμικός του Mr. Bean μπλέκει σε εορταστικές περιπέτειες που μόνο εκείνος μπορεί να προκαλέσει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Rowan Atkinson, ο ηθοποιός που έχει μείνει χαραγμένος στη μνήμη του κοινού ως ο αξέχαστος Mr. Bean, κάνει δυναμική επιστροφή στη μικρή οθόνη με μια νέα εορταστική σειρά στο Netflix. Ο τίτλος; «Man vs Baby» και το μόνο σίγουρο είναι πως έρχεται με πολλές ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

Η σειρά αποτελεί τη χιουμοριστική συνέχεια του «Man vs Bee», όπου είχαμε δει τον Atkinson να παλεύει, με απίστευτη αποτυχία, να ξεφορτωθεί μια ενοχλητική μέλισσα. Αυτή τη φορά, όμως, η πρόκληση ανεβαίνει επίπεδο: ένας χαρακτήρας σαν τον Trevor Bingley καλείται να τα βγάλει πέρα με ένα… μωρό, εν μέσω χριστουγεννιάτικης αναστάτωσης!

Το «Man vs Baby» φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κλασικό slapstick χιούμορ του Atkinson, συνδυασμένο με τρυφερότητα, οικογενειακές στιγμές και την απόλυτη γιορτινή ατμόσφαιρα. Το trailer δείχνει τον πρωταγωνιστή να μπλέκεται σε καταστάσεις πανικού, προσπαθώντας να οργανώσει ένα δείπνο για τις γιορτές, ενώ παράλληλα προσέχει ένα βρέφος με καταστροφικά, αλλά απολαυστικά, αποτελέσματα.

Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

  • Ο Rowan Atkinson επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
  • Δημιουργοί της σειράς είναι οι ίδιοι που βρίσκονται πίσω από το επιτυχημένο «Man vs Bee».
  • Το «Man vs Baby» είναι μια κωμική μίνι σειρά με χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα.
  • Η πρεμιέρα αναμένεται να γίνει αποκλειστικά στο Netflix, τα Χριστούγεννα του 2025.

Η επιστροφή του Atkinson στην καρδιά της κωμωδίας, με φόντο τις γιορτές, υπόσχεται στιγμές που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι. Αν σου άρεσε το «Man vs Bee», τότε ετοιμάσου για ακόμα περισσότερες γκάφες, αμηχανίες και… πανικό σε ρυθμό κουνουπιέρας και πάνες!

