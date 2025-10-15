Τραγική απώλεια για την Φωτεινή Πετρογιάννη

Με μια τραγική απώλεια βρίσκεται αντιμέτωπη η Φωτεινή Πετρογιάννη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της.

Όπως έκανε γνωστό ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό, η στενή συνεργάτιδά του έμαθε για τον θάνατο του πολυαγαπημένου της προσώπου χθες το απόγευμα.

Ο παρουσιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα δείτε ότι στην παρέα μας δεν είναι η Φωτεινή μας. Η Φωτεινή χθες το απόγευμα, μετά τη λήξη της εκπομπής, έχασε τον μπαμπά της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα, είχε ταλαιπωρηθεί με μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Ήρθε κανονικά στα βαφτίσια του εγγονού του στην Τήνο το καλοκαίρι που ήμασταν εκεί λίγοι καλοί φίλοι που χαρήκαμε με τη χαρά της Φωτεινής -άρα έζησε το εγγόνι του-. Δεν ήταν κάτι που περιμένανε, ήταν ξαφνικό και χθες το μεσημέρι στο σπίτι, την ώρα του φαγητού έφυγε ξαφνικά ο άνθρωπος.

Τα συλλυπητήριά μας… Μιλάω από χθες συνέχεια με τη Φωτεινή… Και δημόσια… Η σκέψη μας είναι με τη Φωτεινή αυτές τις ώρες, είναι προφανές αυτό. Εμένα είναι φίλη μου χρόνια η Φωτεινή. Δεν είναι συνεργάτης μου, είναι φίλη μου κι έχουμε κάνει παρέα, διακοπές, χαρές, λύπες, όλα μαζί… Η κηδεία θα γίνει αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Εύβοια. Η Φωτεινή μας, όταν αισθανθεί έτοιμη θα γυρίσει στο πόστο της που την περιμένει. Συλλυπητήρια» πρόσθεσε ο παρουσιαστής.





Να σημειώσουμε πως τη θέση της Φωτεινής Πετρογιάννη στο πάνελ της πρωινής εκπομπής πήρε ο πρώην συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα, Βαγγέλης Περρής.

