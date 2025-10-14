Celeb News 14.10.2025

Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα

Η αποκάλυψη για τη ζωή τους και τον τρόπο που γνωρίστηκαν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε βραδινό τηλεοπτικό show της Σερβίας εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος τραγούδησε στα ελληνικά ενώ μεταξύ άλλων μίλησε και για την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

«Παντρεύτηκα πρόσφατα. Έχω την καλύτερη γυναίκα στον κόσμο και νιώθω πολύ τυχερός» δήλωσε αρχικά ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Όταν ρωτήθηκε για το τι δουλειά κάνει η σύζυγός του, απάντησε: «Σπούδαζε 2 χρόνια στην Αμερική, γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Πλέον είναι με την οικογένεια… Με το παιδί… Είναι μαμά. Είναι τόσο έξυπνη» και συμπλήρωσε για το πώς γνωρίστηκαν:

«Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι πριν από 3 χρόνια. Δε ξέρω αν ήταν θαυμάστριά μου, απλά αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή κι άλλα διάφορα θέματα που είχαμε κοινά. Δεν ξέρω πώς κατάλαβα ότι ήταν «η μία», απλά είχα ένα προαίσθημα».


Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν δίστασε να… σπάσει πιάτα on air!

