Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει

Η τραγουδίστρια αφήνει πίσω την πρωτεύουση και είναι έτοιμη να κάνει μια νέα αρχή μαζί με τον σύντροφο και την κόρη τους

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Παυλίνα Βουλγαράκη λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη νέα της ζωή ως μαμά, αλλά και τα σχέδιά της για το μέλλον με τον σύντροφό της, τον οποίο επιλέγει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως η εμφάνισή της στη σκηνή ήταν η πρώτη μετά τον ερχομό της κόρης της: «Είναι η πρώτη φορά που αφήνω το νινί μου και ανεβαίνω στη σκηνή μετά τη γέννα. Σήμερα είναι με τον μπαμπά στο σπίτι», ανέφερε με χαμόγελο.

Παράλληλα, αποκάλυψε και το όνομα της μικρής: «Το όνομα της κόρης μας είναι Ερωφίλη. Είναι η γιαγιά του συντρόφου μου και το Ε είναι το αγαπημένο μου γράμμα».

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μάλιστα ανέφερε πως η ίδια και ο σύντροφός της έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κρήτη, ένα νησί με το οποίο έχουν ιδιαίτερο δεσμό: «Σιγά σιγά θα μετακομίσουμε μόνιμα στην Κρήτη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, η τραγουδίστρια δε δίστασε να σχολιάσει τη στάση του συντρόφου της απέναντι στη μουσική της.





«Τον σύντροφό μου δεν τον νοιάζει καθόλου που τραγουδάω. Μου λέει “σταμάτα πια”. Του λέω ότι άλλοι πληρώνουν να με ακούνε», είπε γελώντας. Απαντώντας στις ερωτήσεις για τη βάφτιση της κόρης της, η Παυλίνα ξεκαθάρισε πως δε σκοπεύει να συνδυάσει τη βάφτιση με γάμο. «Δε σκεφτόμαστε θρησκευτικό γάμο με τη βάφτιση της κόρης μου», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η προσωπική τους ζωή κινείται μακριά από κοινωνικά «πρέπει».

