Celeb News 14.10.2025

Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει

Παυλίνα Βουλγαράκη
Η τραγουδίστρια αφήνει πίσω την πρωτεύουση και είναι έτοιμη να κάνει μια νέα αρχή μαζί με τον σύντροφο και την κόρη τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Παυλίνα Βουλγαράκη λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη νέα της ζωή ως μαμά, αλλά και τα σχέδιά της για το μέλλον με τον σύντροφό της, τον οποίο επιλέγει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως η εμφάνισή της στη σκηνή ήταν η πρώτη μετά τον ερχομό της κόρης της: «Είναι η πρώτη φορά που αφήνω το νινί μου και ανεβαίνω στη σκηνή μετά τη γέννα. Σήμερα είναι με τον μπαμπά στο σπίτι», ανέφερε με χαμόγελο.

Παυλίνα Βουλγαράκη
https://www.instagram.com/pavlina__voulgaraki/

Διάβασε επίσης: Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα

Παράλληλα, αποκάλυψε και το όνομα της μικρής: «Το όνομα της κόρης μας είναι Ερωφίλη. Είναι η γιαγιά του συντρόφου μου και το Ε είναι το αγαπημένο μου γράμμα».

Παυλίνα Βουλγαράκη
https://www.instagram.com/pavlina__voulgaraki/

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μάλιστα ανέφερε πως η ίδια και ο σύντροφός της έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κρήτη, ένα νησί με το οποίο έχουν ιδιαίτερο δεσμό: «Σιγά σιγά θα μετακομίσουμε μόνιμα στην Κρήτη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, η τραγουδίστρια δε δίστασε να σχολιάσει τη στάση του συντρόφου της απέναντι στη μουσική της.


«Τον σύντροφό μου δεν τον νοιάζει καθόλου που τραγουδάω. Μου λέει “σταμάτα πια”. Του λέω ότι άλλοι πληρώνουν να με ακούνε», είπε γελώντας. Απαντώντας στις ερωτήσεις για τη βάφτιση της κόρης της, η Παυλίνα ξεκαθάρισε πως δε σκοπεύει να συνδυάσει τη βάφτιση με γάμο. «Δε σκεφτόμαστε θρησκευτικό γάμο με τη βάφτιση της κόρης μου», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η προσωπική τους ζωή κινείται μακριά από κοινωνικά «πρέπει».

Διάβασε επίσης: Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alpha TV HAPPY DAY Παυλίνα Βουλγαράκη ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα

Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα

14.10.2025
Επόμενο
Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του

Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του

14.10.2025

Δες επίσης

Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει
Celeb News

Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει

14.10.2025
Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του
Celeb News

Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του

14.10.2025
Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα
Celeb News

Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα

14.10.2025
Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα
Celeb News

Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα

14.10.2025
Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς
Celeb News

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς

14.10.2025
Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη
Celeb News

Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη

13.10.2025
Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό
Celeb News

Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό

13.10.2025
Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες

13.10.2025
Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού
Celeb News

Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού

13.10.2025
Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο
Celeb News

Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

13.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της

13.10.2025
Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι
Celeb World

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

13.10.2025
Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral
Celeb News

Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

13.10.2025
Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της
Celeb News

Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της

13.10.2025
Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες
Celeb News

Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες

13.10.2025
Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο
Celeb News

Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο

13.10.2025
H Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις ΗΠΑ! Η φωτογραφία με το τρυφερό φιλί
Celeb News

H Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις ΗΠΑ! Η φωτογραφία με το τρυφερό φιλί

13.10.2025
Η Κατερίνα Ζαρίφη στην πιο προσωπική της κατάθεση για τον θάνατο του πατέρα της
Celeb News

Η Κατερίνα Ζαρίφη στην πιο προσωπική της κατάθεση για τον θάνατο του πατέρα της

10.10.2025
Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις
Celeb News

Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις

10.10.2025
Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ
Celeb News

Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ

10.10.2025
Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ
Celeb News

Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ

10.10.2025