Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Μπορεί στην αρχή να έφαγε... Χ, όμως δεν τα παράτησε και κατάφερε να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του!
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» βρέθηκε ο super star του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για την εποχή που γνώρισε τη σύζυγό και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

«Τη γνώρισα τη γυναίκα μου στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα στον εαυτό μου ότι τη φαντάζομαι ως γυναίκα μου. Μου θύμισε τη μητέρα μου, ήταν χαμηλών τόνων, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Της μίλησα, είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου και μου έριξε χυλόπιτα το 2015 και μετά το 2016 ξαναπροσπάθησα. Είμαι καλό παιδί και της είπα “εντάξει θα μείνουμε φίλοι, αν χρειαστείς ποτέ τίποτα να μου στείλεις μήνυμα”.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε. Ήρθε σε ένα ταξίδι με την οικογένειά μου, όπου τη συμπάθησε πάρα πολύ η μητέρα μου. Μαγείρευε με τη μητέρα μου. Τη συμπάθησε ο πατέρας μου, όπου μου έλεγε πόσο ευγενικό κορίτσι είναι. Μάλιστα με ρωτούσε αν είναι φίλη ή κοπέλα μου. Η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα στην οικογένειά μου και την παντρεύτηκα. Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δεν μου αρέσει, θα είχα ανοίξει την πόρτα και θα της έλεγα “σε παρακαλώ”. Τώρα όχι, αποκλείεται. Για να μην φάω παντόφλα είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου που είναι το καλύτερο δώρο ζωής. Αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο. Αλλά εγώ είμαι μια χαρά εδώ.


Αν δεν ήταν η Μαράια, δεν θα ήμουν αυτός που ήμουν σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα και τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω», τόνισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τη σύζυγό του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

