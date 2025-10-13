Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες

Η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της στους Παξούς, περιτριγυρισμένη από τη μαγεία του Ιονίου και τους ανθρώπους που τη στηρίζουν σε κάθε βήμα της καριέρας της. Παρά τις απαιτητικές ημέρες των γυρισμάτων του τρίτου κύκλου της επιτυχημένης σειράς Maestro, βρήκε χρόνο να απολαύσει τη στιγμή, να γελάσει αβίαστα και να δημιουργήσει αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη της

Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και φιλική με την Κλέλια να περικλείεται από φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα. Από την πρώτη στιγμή που άναψαν τα κεριά στην κατακόκκινη τούρτα μέχρι το τελευταίο τραγούδι που αντήχησε στο μπαράκι του νησιού, κάθε λεπτό έμοιαζε με σκηνή από κινηματογραφική ταινία. Το γέλιο, η μουσική και η χαρά της ηθοποιού δημιούργησαν ένα πάρτι γεμάτο ενέργεια, φως και αγάπη αποτυπώνοντας την προσωπικότητά της μέσα από κάθε λεπτομέρεια.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν παρέλειψε να μοιραστεί τις στιγμές με τους ακολούθους της στο Instagram, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με ένα συγκινητικό μήνυμα «29. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω… να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς». Η ειλικρίνεια και η ζεστασιά που εξέπεμπε η ανάρτησή της έκαναν το κοινό να νιώσει ότι γιορτάζει μαζί της.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το ζεϊμπέκικο που χόρεψε υπό τους ήχους του «Μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια», αλλά και η εντυπωσιακή χορογραφία του «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου. Η εικόνα της ηθοποιού να κινείται με χάρη και αυτοπεποίθηση ανάμεσα σε φίλους και συνεργάτες αποτύπωσε την ουσία των γενεθλίων, την αγάπη, τη σύνδεση και τη χαρά της στιγμής.

Στο πάρτι παρευρέθηκαν οι γονείς της, ο αδελφός της, η κολλητή της φίλη και σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά, αλλά και συνεργάτες και συμπρωταγωνιστές της από το Maestro, όπως ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Βασίλης Μίχας, ο Γιώργος Μπένος και ο Ορέστης Χαλκιάς. Φρόντισε να κάνει την ημέρα ξεχωριστή για όλους γύρω της αποδεικνύοντας ότι η γιορτή δεν είναι μόνο για εκείνη αλλά και για όσους τη στηρίζουν καθημερινά.

Το πάρτι στους Παξούς ήταν μια όαση χαράς εν μέσω πυρετωδών γυρισμάτων. Η Κλέλια Ανδριολάτου απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η λάμψη και η ζεστασιά της προσωπικότητας της μπορούν να κάνουν κάθε στιγμή μοναδική, ενώ οι αναμνήσεις αυτής της βραδιάς θα μείνουν για πάντα ζωντανές, τόσο για εκείνη όσο και για όλους όσους είχαν την τύχη να συμμετάσχουν στον εορτασμό.

