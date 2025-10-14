Ο Βαγγελάκης από «Το Σόι Σου» μεγάλωσε! Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της Αλίνας και του Διονύση

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε και το γύρισμα των νέων τίτλων αρχής της σειράς, με το καστ να ποζάρει ξανά

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της δημοφιλούς οικογενειακής κωμωδίας «Το Σόι σου» είναι πλέον γεγονός! Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του έκτου κύκλου έχει ξεκινήσει, και οι πρωταγωνιστές μοιράζονται καθημερινά εικόνες από τα γυρίσματα, που συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στα γνώριμα σκηνικά των σπιτιών των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων.

Μάλιστα, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε και το γύρισμα των νέων τίτλων αρχής της σειράς, με το καστ να ποζάρει ξανά, έπειτα από έντεκα ολόκληρα χρόνια, όλοι μαζί μπροστά από την κάμερα.

Καινούργια πρόσωπα, νέα επεισόδια, αλλά το ίδιο αγαπημένο «Σόι»

Οι τηλεθεατές ανυπομονούν να ξαναδούν στις οθόνες τους τα πρόσωπα που αγάπησαν, ωστόσο ο χρόνος δεν περνά χωρίς αλλαγές και ο νέος κύκλος φέρνει και φρέσκες προσθήκες στο καστ.

Ένα από τα νέα μέλη της οικογένειας είναι ο γιος του τηλεοπτικού Διονύση και της Αλίνας. Ο μικρός Βαγγελάκης, που στο φινάλε του πέμπτου κύκλου ήταν ακόμη μωρό, έχει πλέον μεγαλώσει και πηγαίνει σχολείο. Τον ρόλο του αναλαμβάνει ένα γλυκύτατο αγοράκι με πράσινα μάτια και σγουρά μαλλιά, που φαίνεται ήδη να κλέβει την παράσταση.

Οι πρώτες φωτογραφίες με τον μικρό «Βαγγελάκη»

Η Γωγώ Καρτσάνα, η τηλεοπτική «Αλίνα», παρουσίασε τον νέο της τηλεοπτικό γιο μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία ποζάρει μαζί του αλλά και με τον Σόλωνα Τσούνη, τον «Διονύση» της σειράς.

Παρόμοια ανάρτηση έκανε και η Σοφία Πανάγου («Όλγα»), δίνοντάς μας μια μικρή πρώτη ματιά στο ταλέντο του μικρού ηθοποιού που μπαίνει στο «Σόι» και στην καρδιά του κοινού.

