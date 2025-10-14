Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look

Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τα 80’s στο σήμερα με ένα office look γεμάτo στιλ και αυτοπεποίθηση που ξεχειλίζει

Το office look ήταν και θα παραμείνει μια καθημερινή μικρή πρόκληση, εκείνη η στιγμή που το ρολόι «χτυπάει» ασταμάτητα και η πρώτη γουλιά καφέ δεν έχει ακόμη κάνει το θαύμα της. Κι όμως, μέσα σε αυτό το γνώριμο χάος, το classic corporate aesthetic μπορεί να γίνει o σύμμαχός σου.

Για αυτές ακριβώς τις ώρες, υπάρχουν κάποιες διαχρονικές στιλιστικές εξισώσεις που λειτουργούν σαν μυστικά όπλα. Συνδυασμοί που όχι μόνο διευκολύνουν την ημέρα πρακτικά, αλλά δημιουργούν μια statement εικόνα, εκείνη την ανεπιτήδευτη, αλλά αδιαμφισβήτητα elegant παρουσία που μετατρέπει το καθημερινό ντύσιμο σε προσωπικό signature.

Πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους followers της ένα καρουζέλ φωτογραφιών στο Instagram, παρουσιάζοντας μια office πρόταση που φλέρταρε έντονα με τη στιλιστική νοσταλγία των 80’s, μιας δεκαετίας όπου οι γραμμές ήταν τολμηρές, οι ώμοι δυνατοί και η αυτοπεποίθηση αναπόσπαστο κομμάτι του look.

Με oversized λαδί σακάκι ριγμένο ανέμελα στον ώμο, σατέν κρεμ πουκάμισο με λαδί ρίγες και μακριά γραβάτα που συνδυάζει το λευκό, το navy και τους τόνους του σακακιού, η παρουσιάστρια επανερμηνεύει το ανδρόγυνο power dressing της δεκαετίας με σύγχρονη ματιά. Το μαύρο δερμάτινο παντελόνι φέρνει ακριβώς εκείνη την urban αιχμηρότητα που χρειάζεται για να προσγειώσει το outfit στο 2025.

Όπως κάθε στιλιστική αναδρομή σε αυτή την περίοδο, έτσι κι αυτή δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς statement, ογκώδη σκουλαρίκια, εκείνα που στα 80’s απαιτούσαν να κατεβάσεις το ακουστικό για να μιλήσεις στο τηλέφωνο.

Το μακιγιάζ κινήθηκε στην ίδια αισθητική γραμμή: smoky eyes σε γήινους και μαύρους τόνους, nude χείλη με άψογο περίγραμμα και μαλλιά με διακριτικά curtain bangs που πλαισιώνουν το πρόσωπο με soft γοητεία. Ένα look που συνδυάζει τη νοσταλγία με τη δυναμική θηλυκότητα του σήμερα, ακριβώς όπως πρέπει να είναι το office chic τού φετινού φθινοπώρου.

