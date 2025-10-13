TV 13.10.2025

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Ελληνικές σειρές που απέκτησαν δεύτερη ζωή χάρη στα viral βίντεο και τα lip syncs
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν υπάρχει ένα πράγμα που το TikTok ξέρει να κάνει καλά, είναι να ξαναζωντανεύει στιγμές από το παρελθόν και μάλιστα με τρόπο απολαυστικό. Τα τελευταία χρόνια, οι viral ατάκες από ελληνικές τηλεοπτικές σειρές έχουν κατακλύσει την πλατφόρμα, μετατρέποντας κλασικά τηλεοπτικά στιγμιότυπα σε νέα pop culture φαινόμενα. Είτε πρόκειται για εμβληματικά ριάλιτι, είτε για σειρές, φαίνεται πως τα λόγια των πρωταγωνιστών αποκτούν νέα ζωή στα χέρια της Gen Z(και όχι μόνο).

Το ενδιαφέρον είναι πως τα viral βίντεο δεν περιορίζονται μόνο στις φράσεις. Χρήστες του TikTok δημιουργούν duets, edits, remixes ακόμα και χορογραφίες, με βάση τα ηχητικά αποσπάσματα από τις αγαπημένες σειρές. Έτσι, ένα κομμάτι ελληνικής τηλεοπτικής ιστορίας, συχνά παραγνωρισμένο ή υποτιμημένο την εποχή του, ξαναβρίσκει τη θέση του στη σύγχρονη κουλτούρα με εντελώς νέο νόημα.

Διάβασε επίσης: Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»

Οι viral ατάκες έχουν οδηγήσει ακόμη και σε αναβιώσεις σειρών (π.χ. Το Σόι Σου, Παρά Πέντε), αλλά και σε νέα είδη χιούμορ που παντρεύουν το παλιό με το μοντέρνο. Παράλληλα, πολλοί νέοι χρήστες ανακαλύπτουν σειρές που δεν είχαν δει ποτέ στην τηλεόραση, μέσα από μερικά δευτερόλεπτα TikTok.

Φυσικά, οι σειρές που πρωταγωνιστούν στα κορυφαία βίντεο της πλατφόρας λόγω των ατακών τους είναι κυρίως το Παρά Πέντε, το Κωνσταντίνου και Ελένης και το Ευτυχισμένοι Μαζί. 

«Ποια είσαι στα αλήθεια Γκουνάτα;» «Εμείς ευχαριστούμε, όρθια!», «Μη φέρεις τούρτα, θα σβήσουμε ντολμαδάκια», «Παστέλι θέλει κανείς;», «είναι ή δεν είναι μετά…π@πάρας;», «Τα Πατήσια είναι πολλά; ένα εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα;», «Αντε καλέ σιγά… κόβεται το σεξ;», «ξετσίπωτη, σαφρακισμένη, τέρας όρθιο, σκυλί της κολάσεως», «εεεεε, κι αν είπαμε καμία κουβέντα παραπάνω, νερό κι αλάτι», «Βιργινία δεν είσαι σωστή συνάδελφος», «Η κοντή φταίει για όλα», είναι μερικές από τις ατάκες που μέχρι και σήμερα κάθε παρέα που σέβεται τον εαυτό της τις εντάσσει μέσα στις συζητήσεις της!

@dnmartsella ΠΟΙΑ ΕΙΣΑΙΙΙ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΚΟΥΝΑΝΤΑ ;;; @Anna #fyp #stopara5 #parapente #ntalia #zoumpoulia ♬ original sound – Είμαι η ΓΚΟΥΝΑΝΤΑ

@renecol_ @Ευφροσύνη Βαλαβάνη #parapente #fyp ♬ original sound – s

@marakefala ΤΕΛΟΣ@Josephine #parapente ♬ original sound – George

@giorgos_davos συνέβη❤️ #para5 ♬ original sound – Davos

@erasmina.zarida @Νίκος Ζαρίδας ουπς #fy #foryou #fyp #foryoupage #mpesfypgamw #fypツ #greektiktok #greece #greekseries #greekcomedy #greekfunny #greekatakes #viral #delulu #stopara5 #parapente #para5 #siblingcheck #bigbrother #familyfun ♬ original sound – mr_someone24

@viktoriatha_ Οταν στην σχεση σας κανετε οτι θελεις αυτος #trend #trending #viral #viralvideo #fy #foryou #greecetiktok #μπεςφοργιουγαμω #couple #couplegoals #relationship #love #funnyvideos #funny #fypシ ♬ original sound – amwrhkoukoumafka

Και το Ευτυχισμένοι Μαζί είναι φυσικά στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες ατάκες, όπως: «Πώς τα βρίσκουν οι ηλίθιοι μεταξύ τους», «της βάζω μισό αστέρι με το ζόρι», «άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε, γρρρρ», «ήμουνα γατούλης, έγινε τίγρης, τώρα γατόπαρδος… η φυσική εξέλιξη των ειδών», «χρωστάω κι άλλα;;;», «θείε δεν έχω ρέστα να σας δώσω», «πιάσε μια μπίρα».

@eutuxismenoimazitv #fy #fypシ #foryoupage #mpesfypgamw #greekseries #ευτυχισμένοιμαζι #eutuxismenoimazi #greektv #greektiktok ♬ original sound – Ευτυχισμένοι Μαζί TV

@tasos.tsal Κυρίες και κύριοι, ο Μάκης Κοτσάμπασης #fyp #tasostsal #comedia #eutuxismenoimazi #makhskotsampashs #dreamscometrue ♬ πρωτότυπος ήχος – Greek_comedy.series

@tasos.tsal Challenge accepted…End of debate#fyp #comedia #eutuxismenoimazi ♬ πρωτότυπος ήχος – Ελληνικές σειρές.

@vasiliki.2va Ο Σάλι ο ατίθασος #fyp #mpesfypgamw #foryoupagе #eutuxismenoimazi #greekcomedy #greekseries #kastoria #foititikizwh @KAT @_vivian_k ♬ ΑΤΙΘΑΣΕ – tsatsogria

Θα μπορούσε να λείπει το Κωνσταντίνου και Ελένης; Εννοείται πως όχι! Οι ατάκες «Είμαι ή δεν είμαι η πρωταγωνίστρια μη χέσω;», «παιδιά, οργιάζει η φύση», «ωραίο το παπουτσάκι σου Πέγκυ μου», «Νύχτα μου είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει;», «Κοίταξε εγώ δεν το πολυδιάβασα, αλλά έχω γενικά την αίσθηση», «Πέγκυ, Φιόνα, Λίλα μοναδική μου αγάπη», «Χλέμπουρας – Το βλέπουμε», «Κουπ – σκουπ στην Τοπ κομμώτρια Ελένη», «Η Ελένη έχει τακαμούρι», «Σκύλες της λύσσας», «Δεν θα μπαίνετε συνέχεια εμπόδια στην πολυποίκιλη ζωή του παίδαρου!», «Πού είναι μια πατατουλίτσα» έχουν σίγουρα ειπωθεί από τον καθένα μας το λιγότερο 10 φορές!

@cristykleits Σπύρο μου εμείς ευχαριστούμε (όρθια) @Βασιλικη Διαμαντη @panoslsp #greektiktok #greece #fypツ #foryou #foryoupage #service #kafeteria #cafeteria #estiasi #servitoroi ♬ tosi pikra tosi dipsa x karta – Stelios Christou

@capcapgr Χαλαρη Δευτερουλα στο Νεοκλασικο #fyp #foryoupage #mpesfypgamw #konstantinoukaielenis #capcapgr ♬ πρωτότυπος ήχος – Μαριάννα

@filinabogioglou Φοβέρες τούμπες στη φύση⛷️ @zeniavog #fyp #fypgreece #mpesfypgamw #σκι #konstantinoukaielenis #pegkykarra #πεγγυκαρα #κωνσταντινουκαιελενης #χιονοδρομικο #φοργιου ♬ πρωτότυπος ήχος – N.Mgl

@rafaelina.demetriou Νύχτα μου , είσαι για ένα μάγκα που κανείς ποτέ δεν θα μας τον ξεχάσει; #tapeinoxamomhlaki #greekseries #konstantinoukaielenis #matinamantarinaki ♬ original sound – Aria

Εκτός από τις 3 αυτές επιτυχημένες σειρές, viral ατάκες έχουν γίνει και από άλλα αγαπημένα σίριαλ, με τις καλύτερες να είναι οι εξής:

  • Χριστέ μου, τι ντεκαντάνς – Ντένη, Δυο Ξένοι
  • Μαρούσκα, το Εβιάν – Ντένη, Δυο Ξένοι
  • Σας παρακαλώ, δεν θα ‘θελα – Σάσα, Ντόλτσε Βίτα
  • Άι Σερβάι (I survive) – Ασπασίας, Ντόλτσε Βίτα
  • Έλα δεν το πιστεύω – Φωφώ, Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή
  • Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα; – Τζένη, Το σημάδι του έρωτα
  • Σωτήρη τι έγινε; Σε πειράξανε; – Στέλλα, Είσαι το ταίρι μου
  • Έρως ανίκατε γάταν που έλεγαν και οι αρχαίοι – Δεν θέλω να γίνομαι διακόπτης – Φατσέας, Κολοκοτρωνίτσι
  • Εγώ πότε θα γίνω μάνα – Σ’ αγαπώ Μ’ αγαπάς
  • Γλύκανε μωρή λίγο, μην είσαι σαν κακό ψόφο να ‘χεις – Απαράδεκτοι

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως το TikTok λειτουργεί σαν μια μοντέρνα μηχανή του χρόνου, αναδεικνύοντας ατάκες και στιγμές που είχαν μείνει ξεχασμένες σε κάποιο DVD ή late night rerun. Και τελικά, όπως φαίνεται, καμία ατάκα δεν πεθαίνει αν μπορεί να γίνει meme.

Διάβασε επίσης: Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

