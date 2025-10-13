Celeb News 13.10.2025

H Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις ΗΠΑ! Η φωτογραφία με το τρυφερό φιλί

Αμαλία Κωστοπούλου
Στιγμές ευτυχίας για το ερωτευμένο ζευγάρι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ μιας και το ζευγάρι προχώρησε σε πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ, ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο θρησκευτικός γάμος στην Ελλάδα.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού δημοσίευσε βίντεο από την τελετή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου την βλέπουμε να  εμφανίζεται φορώντας ένα off white κοστούμι, ενώ δίνει ένα τρυφερό φιλί στον σύζυγό της.

Αμαλία Κωστοπούλου
https://www.instagram.com/notrealamalia/

Διάβασε επίσης: Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ

Να υπενθυμίσουμε πως τον περασμένο Φεβρουάριο η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε γνωστό με μια ανάρτηση στα social media ότι είχε αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της. Ακολούθησε ένα πάρτι στη Χαβάη τον Ιούνιο, με την οικογένειά της να βρίσκεται στο πλευρό της. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια η Αμαλία Κωστοπούλου, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού φίλου.

«Ο Τζέικ είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν μπορούν να αγαπηθούν. Όλοι έχουμε αδυναμίες αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά τα κομμάτια αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, όχι με κριτική. Η αγάπη του με έκανε να νιώσω ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής», είχε πει μέσα από το Tik Tok για τον αγαπημένο της που δραστηριοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις.

Αμαλία Κωστοπούλου
https://www.instagram.com/notrealamalia/

Ο Τζέικ Μέντγουελ γεννήθηκε στις ΗΠΑ και είναι επενδυτής κεφαλαίων επιχειρηματικών ρίσκων (venture capitalist). Το 2007, νίδρυσε την Kairos Society, όπου παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας το 2009, ίδρυσε την εταιρεία Solé Bicycles και το2013 τη Humin, μια εταιρεία διαχείρισης επαφών, η οποία αργότερα εξαγοράστηκε από την Tinder.

Τον επόμενο χρόνο, ίδρυσε την Eight Partners LLC και το 2015, προχώρησε στην ίδρυση της 8VC, μιας εταιρείας venture capital, όπου ειδικεύεται στη λογιστική και την εφοδιαστική αλυσίδα και έχει έδρα στη Silicon Valley. Το 2018, συμμετείχε στην ίδρυση της Baton, μιας εταιρείας logistics που εξυπηρετούσε εταιρείες της λίστας Fortune 500 και αργότερα εξαγοράστηκε από τη Ryder ενώ κατά την πανδημία του COVID-19 το 2020, ίδρυσε την Operation Masks για να βοηθήσει στην ανακούφιση της έλλειψης προσωπικών προστατευτικών μέσων (PPE).

Αμαλία Κωστοπούλου
https://www.instagram.com/notrealamalia/

Το 2020 ανακηρύχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επενδυτές στην τεχνολογία της εφοδιαστικής αλυσίδας από το PitchBook. Ο Τζέικ Μέντγουελ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου αρκετών εταιρειών εντός του χαρτοφυλακίου της 8VC και τεχνολογικός σύμβουλος της Lineage Logistics.

Διάβασε επίσης: Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αμαλία Κωστοπούλου ΓΑΜΟΣ Τζέικ Μέντγουελ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

13.10.2025
Επόμενο
Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο

Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο

13.10.2025

Δες επίσης

Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral
Celeb News

Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

13.10.2025
Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της
Celeb News

Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της

13.10.2025
Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες
Celeb News

Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες

13.10.2025
Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο
Celeb News

Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο

13.10.2025
Η Κατερίνα Ζαρίφη στην πιο προσωπική της κατάθεση για τον θάνατο του πατέρα της
Celeb News

Η Κατερίνα Ζαρίφη στην πιο προσωπική της κατάθεση για τον θάνατο του πατέρα της

10.10.2025
Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις
Celeb News

Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις

10.10.2025
Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ
Celeb News

Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ

10.10.2025
Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ
Celeb News

Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ

10.10.2025
5 χρόνια ακινησίας: Η άγνωστη μάχη της Σοφίας Βόσσου ως παιδί
Celeb News

5 χρόνια ακινησίας: Η άγνωστη μάχη της Σοφίας Βόσσου ως παιδί

10.10.2025
Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!
Celeb News

Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!

10.10.2025
Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna
Celeb News

Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna

10.10.2025
Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ
Celeb News

Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ

10.10.2025
Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο
Celeb News

Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

10.10.2025
Αν οι ξένοι celebrities ζούσαν στην Ελλάδα: Από τη Madonna στο καρναβάλι μέχρι τον Will Smith να πλακώνεται στα Mad VMA
Celeb News

Αν οι ξένοι celebrities ζούσαν στην Ελλάδα: Από τη Madonna στο καρναβάλι μέχρι τον Will Smith να πλακώνεται στα Mad VMA

10.10.2025
20 χρόνια εξωσωματικές: Η Jennifer Aniston μιλά για τον ανεκπλήρωτο αγώνα της μητρότητας
Celeb News

20 χρόνια εξωσωματικές: Η Jennifer Aniston μιλά για τον ανεκπλήρωτο αγώνα της μητρότητας

10.10.2025
Ο Ben Stiller κυκλοφορεί αναψυκτικό που μυρίζει… παιδικά χρόνια!
Celeb News

Ο Ben Stiller κυκλοφορεί αναψυκτικό που μυρίζει… παιδικά χρόνια!

09.10.2025
O Cristiano Ronaldo στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων στα 40 του
Celeb News

O Cristiano Ronaldo στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων στα 40 του

09.10.2025
Επίσημα δικηγόρος η κόρη του Νίκου Χαρδαλιά – Το post από την ορκωμοσία της
Celeb News

Επίσημα δικηγόρος η κόρη του Νίκου Χαρδαλιά – Το post από την ορκωμοσία της

09.10.2025
Η εξομολόγηση της Καλομοίρας για την κατάθλιψη και τις δυσκολίες της μητρότητας
Celeb News

Η εξομολόγηση της Καλομοίρας για την κατάθλιψη και τις δυσκολίες της μητρότητας

09.10.2025
Η δύσκολη αλλά σιωπηλή μάχη της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη νόσο του Crohn
Celeb News

Η δύσκολη αλλά σιωπηλή μάχη της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη νόσο του Crohn

09.10.2025
Η Βίκυ Κουλιανού ξαναζωντανεύει τη χρυσή εποχή των ’90s δίπλα στον Gianni Versace
Celeb News

Η Βίκυ Κουλιανού ξαναζωντανεύει τη χρυσή εποχή των ’90s δίπλα στον Gianni Versace

09.10.2025